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Депутат предрек Франции репутационный удар при отправке войск на Украину - РИА Новости, 12.05.2024
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05:48 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/frantsiya-1945327926.html
Депутат предрек Франции репутационный удар при отправке войск на Украину
Депутат предрек Франции репутационный удар при отправке войск на Украину - РИА Новости, 12.05.2024
Депутат предрек Франции репутационный удар при отправке войск на Украину
Принятие решения об отправке войск на Украину станет огромным ударом по политической репутации Франции, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T05:48
2024-05-12T05:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Принятие решения об отправке войск на Украину станет огромным ударом по политической репутации Франции, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если РФ "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине. Вместе с этим Макрон заявил, что "изо всех надеется", что Франции не придется вступать в боевые действия. "Принятие милитаристского решения об отправке войск на Украину станет огромным ударом по политической репутации Франции. Вскоре славолюбивого Макрона ненавидящий его народ снесет, а вот осадочек останется", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, складывается впечатление, что такие представители власти из разных стран, как Макрон и Зеленский, выходцы из" одного нацистского квартала". Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944750866.html
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россия, украина, франция, эммануэль макрон, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф, нато
Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ, НАТО, В мире
В мире
Депутат предрек Франции репутационный удар при отправке войск на Украину

Депутат Шеремет: отправка войск на Украину станет ударом по репутации Франции

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Принятие решения об отправке войск на Украину станет огромным ударом по политической репутации Франции, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если РФ "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине. Вместе с этим Макрон заявил, что "изо всех надеется", что Франции не придется вступать в боевые действия.
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"Принятие милитаристского решения об отправке войск на Украину станет огромным ударом по политической репутации Франции. Вскоре славолюбивого Макрона ненавидящий его народ снесет, а вот осадочек останется", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, складывается впечатление, что такие представители власти из разных стран, как Макрон и Зеленский, выходцы из" одного нацистского квартала".
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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В миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронМихаил ШереметВладимир ПутинГосдума РФНАТО
 
 
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