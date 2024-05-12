СМИ: первые F-16 могут появиться на Украине в течение нескольких недель
Standard: первые истребители F-16 могут появиться на Украине через пару недель
© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin InstanesИстребители F-16 ВВС Норвегии
© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin Instanes
Истребители F-16 ВВС Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, пишет британская газета Standard со ссылкой на неназванный высокопоставленный военный источник.
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявлял, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле. Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в свою очередь пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.
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"Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель", — говорится в материале газеты.
По словам собеседника издания, первые истребители должны быть поставлены на Украину к июню или июлю. Источник при этом не уточнил, какие именно страны предоставят Киеву истребители в эти сроки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.