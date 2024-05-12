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СМИ: первые F-16 могут появиться на Украине в течение нескольких недель - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:12 12.05.2024 (обновлено: 05:30 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/f-16-1945323191.html
СМИ: первые F-16 могут появиться на Украине в течение нескольких недель
СМИ: первые F-16 могут появиться на Украине в течение нескольких недель - РИА Новости, 12.05.2024
СМИ: первые F-16 могут появиться на Украине в течение нескольких недель
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, пишет британская газета Standard со ссылкой на неназванный высокопоставленный... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T03:12
2024-05-12T05:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
алексей гончаренко
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, пишет британская газета Standard со ссылкой на неназванный высокопоставленный военный источник.Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявлял, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле. Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в свою очередь пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.&quot;Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель&quot;, — говорится в материале газеты.По словам собеседника издания, первые истребители должны быть поставлены на Украину к июню или июлю. Источник при этом не уточнил, какие именно страны предоставят Киеву истребители в эти сроки.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240507/istrebiteli-1944424264.html
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в мире, украина, россия, киев, алексей гончаренко, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Гончаренко, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, В мире
СМИ: первые F-16 могут появиться на Украине в течение нескольких недель

Standard: первые истребители F-16 могут появиться на Украине через пару недель

© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin InstanesИстребители F-16 ВВС Норвегии
Истребители F-16 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin Instanes
Истребители F-16 ВВС Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, пишет британская газета Standard со ссылкой на неназванный высокопоставленный военный источник.
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявлял, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле. Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в свою очередь пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.
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«

"Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель", — говорится в материале газеты.

По словам собеседника издания, первые истребители должны быть поставлены на Украину к июню или июлю. Источник при этом не уточнил, какие именно страны предоставят Киеву истребители в эти сроки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаРоссияКиевАлексей ГончаренкоСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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