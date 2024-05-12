https://ria.ru/20240512/f-16-1945323191.html

СМИ: первые F-16 могут появиться на Украине в течение нескольких недель

СМИ: первые F-16 могут появиться на Украине в течение нескольких недель - РИА Новости, 12.05.2024

СМИ: первые F-16 могут появиться на Украине в течение нескольких недель

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, пишет британская газета Standard со ссылкой на неназванный высокопоставленный... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T03:12

2024-05-12T03:12

2024-05-12T05:30

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, пишет британская газета Standard со ссылкой на неназванный высокопоставленный военный источник.Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявлял, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле. Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в свою очередь пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи."Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель", — говорится в материале газеты.По словам собеседника издания, первые истребители должны быть поставлены на Украину к июню или июлю. Источник при этом не уточнил, какие именно страны предоставят Киеву истребители в эти сроки.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240507/istrebiteli-1944424264.html

https://ria.ru/20240511/f-16-1945249465.html

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в мире, украина, россия, киев, алексей гончаренко, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16