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Объявлен победитель "Евровидения-2024" - РИА Новости, 12.05.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
01:50 12.05.2024 (обновлено: 02:38 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/evrovidenie-1945320500.html
Объявлен победитель "Евровидения-2024"
Объявлен победитель "Евровидения-2024" - РИА Новости, 12.05.2024
Объявлен победитель "Евровидения-2024"
Победителем "Евровидения-2024" стал представитель Швейцарии - певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней "The Code", свидетельствуют итоги... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T01:50
2024-05-12T02:38
швейцария
мария захарова
украина
россия
youtube
европейский вещательный союз
шоубиз
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Победителем "Евровидения-2024" стал представитель Швейцарии - певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней "The Code", свидетельствуют итоги голосования. Прямая трансляция конкурса велась на YouTube.Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл. На втором месте - хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней "Rim Tim Tagi Dim" с 547 баллами, на третьем - Украина с 453 баллами. Украину в этом году представляли хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алёна Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней "Teresa &amp; Maria".После оглашения результатов голосования Nemo вновь исполнил свою песню, но в конце номера случайно разбил врученную ему статуэтку.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "Евровидение-2024", назвала происходящее "похоронами Западной Европы", переплюнувшими "любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство". Она также разместила ролик с подборкой вызывающих выступлений участников, среди которых был и номер Nemo."Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В июле прошлого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Мальмё ранее уже принимал "Евровидение" - в 1992 и 2013 годах. Россия участие в песенном конкурсе не принимает.
https://ria.ru/20240506/evrovidenie-1944097226.html
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945317006.html
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швейцария, мария захарова, украина, россия, youtube, европейский вещательный союз
Швейцария, Мария Захарова, Украина, Россия, YouTube, Европейский вещательный союз , Шоубиз
Объявлен победитель "Евровидения-2024"

Победителем "Евровидения-2024" стал представитель Швейцарии певец Nemo

© AP Photo / Martin MeissnerШвейцарский певец Nemo на конкурсе "Евровидение-2024"
Швейцарский певец Nemo на конкурсе Евровидение-2024 - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Швейцарский певец Nemo на конкурсе "Евровидение-2024"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Победителем "Евровидения-2024" стал представитель Швейцарии - певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней "The Code", свидетельствуют итоги голосования. Прямая трансляция конкурса велась на YouTube.
Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл. На втором месте - хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней "Rim Tim Tagi Dim" с 547 баллами, на третьем - Украина с 453 баллами. Украину в этом году представляли хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алёна Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней "Teresa & Maria".
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После оглашения результатов голосования Nemo вновь исполнил свою песню, но в конце номера случайно разбил врученную ему статуэтку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "Евровидение-2024", назвала происходящее "похоронами Западной Европы", переплюнувшими "любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство". Она также разместила ролик с подборкой вызывающих выступлений участников, среди которых был и номер Nemo.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В июле прошлого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Мальмё ранее уже принимал "Евровидение" - в 1992 и 2013 годах. Россия участие в песенном конкурсе не принимает.
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ШоубизШвейцарияМария ЗахароваУкраинаРоссияYouTubeЕвропейский вещательный союз
 
 
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