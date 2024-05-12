Объявлен победитель "Евровидения-2024"
Победителем "Евровидения-2024" стал представитель Швейцарии певец Nemo
© AP Photo / Martin MeissnerШвейцарский певец Nemo на конкурсе "Евровидение-2024"
© AP Photo / Martin Meissner
Швейцарский певец Nemo на конкурсе "Евровидение-2024"
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Победителем "Евровидения-2024" стал представитель Швейцарии - певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней "The Code", свидетельствуют итоги голосования. Прямая трансляция конкурса велась на YouTube.
Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл. На втором месте - хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней "Rim Tim Tagi Dim" с 547 баллами, на третьем - Украина с 453 баллами. Украину в этом году представляли хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алёна Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней "Teresa & Maria".
После оглашения результатов голосования Nemo вновь исполнил свою песню, но в конце номера случайно разбил врученную ему статуэтку.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "Евровидение-2024", назвала происходящее "похоронами Западной Европы", переплюнувшими "любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство". Она также разместила ролик с подборкой вызывающих выступлений участников, среди которых был и номер Nemo.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "Евровидение-2024", назвала происходящее "похоронами Западной Европы", переплюнувшими "любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство". Она также разместила ролик с подборкой вызывающих выступлений участников, среди которых был и номер Nemo.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В июле прошлого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Мальмё ранее уже принимал "Евровидение" - в 1992 и 2013 годах. Россия участие в песенном конкурсе не принимает.