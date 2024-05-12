Рейтинг@Mail.ru
Захарова резко отозвалась о "Евровидении" - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 12.05.2024 (обновлено: 01:09 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/evrovidenie-1945316719.html
Захарова резко отозвалась о "Евровидении"
Захарова резко отозвалась о "Евровидении" - РИА Новости, 12.05.2024
Захарова резко отозвалась о "Евровидении"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее на музыкальном конкурсе "Евровидение" "похоронами Западной Европы". РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T00:22
2024-05-12T01:09
россия
западная европа
мария захарова
европейский вещательный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870789030_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_2452bafee09b6b794831540d04cd2df8.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее на музыкальном конкурсе "Евровидение" "похоронами Западной Европы"."Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", — написала она в Telegram-канале. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В субботу в шведском Мальмё проходит финал "Евровидения-2024", Россия в нем участие не принимает.
https://ria.ru/20240126/rumyniya-1923619444.html
россия
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870789030_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_18340747466e921182545ee0c3a2f7c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, западная европа, мария захарова, европейский вещательный союз
Россия, Западная Европа, Мария Захарова, Европейский вещательный союз
Захарова резко отозвалась о "Евровидении"

Захарова назвала происходящее на "Евровидении" похоронами Западной Европы

© AP Photo / Martin MeissnerЗрители во время конкурса "Евровидение-2023"
Зрители во время конкурса Евровидение-2023 - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Зрители во время конкурса "Евровидение-2023". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее на музыкальном конкурсе "Евровидение" "похоронами Западной Европы".
«
"Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", — написала она в Telegram-канале.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В субботу в шведском Мальмё проходит финал "Евровидения-2024", Россия в нем участие не принимает.
Иллюстрация будущей сцены Евровидения на площадке Мальмё-Арена - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Румыния отказалась от участия в Евровидении
26 января, 13:54
 
РоссияЗападная ЕвропаМария ЗахароваЕвропейский вещательный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала