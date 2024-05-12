https://ria.ru/20240512/evrovidenie-1945316719.html
Захарова резко отозвалась о "Евровидении"
Захарова резко отозвалась о "Евровидении" - РИА Новости, 12.05.2024
Захарова резко отозвалась о "Евровидении"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее на музыкальном конкурсе "Евровидение" "похоронами Западной Европы". РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T00:22
2024-05-12T00:22
2024-05-12T01:09
россия
западная европа
мария захарова
европейский вещательный союз
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее на музыкальном конкурсе "Евровидение" "похоронами Западной Европы"."Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", — написала она в Telegram-канале. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В субботу в шведском Мальмё проходит финал "Евровидения-2024", Россия в нем участие не принимает.
https://ria.ru/20240126/rumyniya-1923619444.html
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россия, западная европа, мария захарова, европейский вещательный союз
Россия, Западная Европа, Мария Захарова, Европейский вещательный союз
Захарова резко отозвалась о "Евровидении"
Захарова назвала происходящее на "Евровидении" похоронами Западной Европы