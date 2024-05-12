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В Харьковской области за двое суток эвакуировали около тысячи человек - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:56 12.05.2024 (обновлено: 00:58 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/evakuatsiya-1945318321.html
В Харьковской области за двое суток эвакуировали около тысячи человек
В Харьковской области за двое суток эвакуировали около тысячи человек - РИА Новости, 12.05.2024
В Харьковской области за двое суток эвакуировали около тысячи человек
Нацполиция Украины сообщила, что с пятницы эвакуировала 970 человек из приграничных населенных пунктов Харьковской области. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T00:56
2024-05-12T00:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
виталий ганчев
харьковская область
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Нацполиция Украины сообщила, что с пятницы эвакуировала 970 человек из приграничных населенных пунктов Харьковской области. Десятого мая глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов. "Полицейские Харьковской области осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин. В течение 10-11 мая полицейские вывезли 970 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытий без острой необходимости. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В начале июня Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах живут около 3 тысяч человек.
https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html
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в мире, россия, виталий ганчев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Виталий Ганчев, Харьковская область
В Харьковской области за двое суток эвакуировали около тысячи человек

Нацполиция Украины сообщила об эвакуации 970 человек из Харьковской области

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Нацполиция Украины сообщила, что с пятницы эвакуировала 970 человек из приграничных населенных пунктов Харьковской области.
Десятого мая глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов.
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"Полицейские Харьковской области осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин. В течение 10-11 мая полицейские вывезли 970 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытий без острой необходимости. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В начале июня Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах живут около 3 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВиталий ГанчевХарьковская область
 
 
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