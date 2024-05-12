https://ria.ru/20240512/evakuatsiya-1945318321.html

В Харьковской области за двое суток эвакуировали около тысячи человек

В Харьковской области за двое суток эвакуировали около тысячи человек - РИА Новости, 12.05.2024

В Харьковской области за двое суток эвакуировали около тысячи человек

Нацполиция Украины сообщила, что с пятницы эвакуировала 970 человек из приграничных населенных пунктов Харьковской области. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T00:56

2024-05-12T00:56

2024-05-12T00:58

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Нацполиция Украины сообщила, что с пятницы эвакуировала 970 человек из приграничных населенных пунктов Харьковской области. Десятого мая глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов. "Полицейские Харьковской области осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин. В течение 10-11 мая полицейские вывезли 970 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытий без острой необходимости. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В начале июня Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах живут около 3 тысяч человек.

https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html

https://ria.ru/20240510/evakuatsiya-1945102939.html

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в мире, россия, виталий ганчев, харьковская область