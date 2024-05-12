https://ria.ru/20240512/dvizhenie-1945454069.html

На серой ветке московского метро восстановили движение

На серой ветке московского метро восстановили движение - РИА Новости, 12.05.2024

На серой ветке московского метро восстановили движение

Движение поездов на южном участке "серой" ветки метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T20:34

2024-05-12T20:34

2024-05-12T20:34

москва

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Движение поездов на южном участке "серой" ветки метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Ранее в ведомстве сообщали, что на южном участке "серой" ветки метро в Москве интервалы движения временно увеличены из-за человека на пути, не было движения поездов от станции "Бульвара Дмитрия Донского" до "Нагорной".

https://ria.ru/20240507/truba-1944270152.html

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москва, общество