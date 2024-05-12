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На серой ветке московского метро восстановили движение - РИА Новости, 12.05.2024
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20:34 12.05.2024
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На серой ветке московского метро восстановили движение
На серой ветке московского метро восстановили движение - РИА Новости, 12.05.2024
На серой ветке московского метро восстановили движение
Движение поездов на южном участке "серой" ветки метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T20:34
2024-05-12T20:34
москва
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Движение поездов на южном участке "серой" ветки метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Ранее в ведомстве сообщали, что на южном участке "серой" ветки метро в Москве интервалы движения временно увеличены из-за человека на пути, не было движения поездов от станции "Бульвара Дмитрия Донского" до "Нагорной".
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москва, общество
Москва, Общество
На серой ветке московского метро восстановили движение

На южном участке серой ветки метро Москвы восстановили движение поездов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Метрополитен. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Движение поездов на южном участке "серой" ветки метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали, что на южном участке "серой" ветки метро в Москве интервалы движения временно увеличены из-за человека на пути, не было движения поездов от станции "Бульвара Дмитрия Донского" до "Нагорной".
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