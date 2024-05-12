https://ria.ru/20240512/dvizhenie-1945452306.html
На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения
На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 12.05.2024
На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения
Увеличены интервалы движения на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве из-за человека на пути, в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T20:10
2024-05-12T20:10
2024-05-12T20:15
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_95c71fb53e99f13bf8186d364fa5afb5.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Увеличены интервалы движения на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве из-за человека на пути, в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/truba-1944270152.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:4:2721:2045_1920x0_80_0_0_6249c62aa0371d08dea7c503b3b10db5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения
На серой ветке метро увеличили интервалы движения из-за человека на пути