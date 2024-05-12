https://ria.ru/20240512/dvizhenie-1945452306.html

На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения

На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 12.05.2024

На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения

Увеличены интервалы движения на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве из-за человека на пути, в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T20:10

2024-05-12T20:10

2024-05-12T20:15

москва

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Увеличены интервалы движения на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве из-за человека на пути, в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/truba-1944270152.html

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