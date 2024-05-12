https://ria.ru/20240512/draka-1945384423.html

В Саратове десять человек доставили в полицию после массовой драки

В Саратове десять человек доставили в полицию после массовой драки - РИА Новости, 12.05.2024

В Саратове десять человек доставили в полицию после массовой драки

Десять человек, в том числе несовершеннолетние, доставлены в полицию после массовой драки в центре Саратова, часть подростков оказалась пьяна, составлены... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:44

2024-05-12T13:44

2024-05-12T13:44

происшествия

россия

саратов

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САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Десять человек, в том числе несовершеннолетние, доставлены в полицию после массовой драки в центре Саратова, часть подростков оказалась пьяна, составлены административные протоколы, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. Ранее полиция и прокуратура начали проверки после публикации видео массовой драки молодых людей в районе торгово-развлекательного центра "Триумф Молл". По данным главка МВД, конфликт произошел вечером в субботу на пересечении улиц Астраханской и Зарубина, на месте полицейские правонарушителей не обнаружили. Прокуратура, в частности, поручила проверить организатора массового мероприятия с участием молодежи, которое предшествовало драке. "Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия с участием несовершеннолетних... В ходе проверки обстоятельств происшествия в территориальный отдел полиции были доставлены 10 человек. Предварительно установлено, что причиной инцидента стала конфликтная ситуация, возникшая между несовершеннолетними посетителями увеселительного мероприятия, проходившего в одном из помещений, расположенных на улице Астраханская. Организатором мероприятия являлся 19-летний индивидуальный предприниматель. За медицинской помощью никто из участников происшествия не обращался", - говорится в сообщении. Полиция в отношении законных представителей двух подростков, участвовавших в увеселительном мероприятии, составила протоколы по статье 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних", на одного подростка составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". "В настоящее время полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, в отношении организатора увеселительного мероприятия проводится проверка", - добавили в главке.

https://ria.ru/20240507/draka-1944430156.html

https://ria.ru/20240224/rassledovanie-1929294769.html

россия

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, саратов