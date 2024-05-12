https://ria.ru/20240512/donetsk-1945332161.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 12.05.2024

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

Украинские войска в воскресенье утром атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T07:29

2024-05-12T07:29

2024-05-12T07:29

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 07.05 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 07.00 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240512/minoborony-1945331332.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, в мире