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Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/donetsk-1945332161.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 12.05.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинские войска в воскресенье утром атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T07:29
2024-05-12T07:29
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
в мире
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 07.05 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 07.00 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240512/minoborony-1945331332.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО, В мире
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

СЦКК: ВСУ атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на Петровский район Донецка
Вид на Петровский район Донецка - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на Петровский район Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 07.05 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в 07.00 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККНАТОВ мире
 
 
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