https://ria.ru/20240512/dnepr-1945379125.html

ВСУ потеряли до 50 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 50 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.05.2024

ВСУ потеряли до 50 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"

Группировка войск "Днепр" уничтожила за сутки до 50 украинских военнослужащих и шесть американских гаубиц М777, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:22

2024-05-12T13:22

2024-05-12T13:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила за сутки до 50 украинских военнослужащих и шесть американских гаубиц М777, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка, Казацкое и Ивановка Херсонской области."Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, шесть 155-мм гаубиц М777 производства США, две 122-мм самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240512/patriot-1945353394.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность