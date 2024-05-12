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ВСУ потеряли до 50 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 50 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.05.2024
ВСУ потеряли до 50 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"
Группировка войск "Днепр" уничтожила за сутки до 50 украинских военнослужащих и шесть американских гаубиц М777, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:22
2024-05-12T13:22
2024-05-12T13:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила за сутки до 50 украинских военнослужащих и шесть американских гаубиц М777, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка, Казацкое и Ивановка Херсонской области."Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, шесть 155-мм гаубиц М777 производства США, две 122-мм самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 50 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"
Подразделения "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино