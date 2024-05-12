https://ria.ru/20240512/detonatsiya-1945447663.html

В Донецке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного объекта

В Донецке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного объекта - РИА Новости, 12.05.2024

В Донецке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного объекта

Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного объекта (ВОП) в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T19:21

2024-05-12T19:21

2024-05-12T19:21

специальная военная операция на украине

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куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного объекта (ВОП) в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 мая по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): - в результате детонации ВОП в районе кладбища "Красный Пахарь" ранен мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном во "Вконтакте" ведомства.Кроме того, представительство сообщило, что в результате обстрелов ВСУ в Никитском районе Горловки был обесточен поселок шахты им. Н. А. Изотова. Ранее мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил о том, что в результате обстрела в поселке Гольмовский в Никитовском районе повреждены линии электропередач.

https://ria.ru/20240512/rogov-1945424901.html

https://ria.ru/20240512/ganchev-1945436779.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины