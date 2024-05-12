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В Донецке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного объекта - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/detonatsiya-1945447663.html
В Донецке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного объекта
В Донецке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного объекта - РИА Новости, 12.05.2024
В Донецке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного объекта
Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного объекта (ВОП) в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T19:21
2024-05-12T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного объекта (ВОП) в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 мая по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): - в результате детонации ВОП в районе кладбища &quot;Красный Пахарь&quot; ранен мужчина 1972 года рождения&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном во &quot;Вконтакте&quot; ведомства.Кроме того, представительство сообщило, что в результате обстрелов ВСУ в Никитском районе Горловки был обесточен поселок шахты им. Н. А. Изотова. Ранее мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил о том, что в результате обстрела в поселке Гольмовский в Никитовском районе повреждены линии электропередач.
https://ria.ru/20240512/rogov-1945424901.html
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куйбышевский район
донецк
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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Донецке мужчина пострадал при детонации взрывоопасного объекта

В Донецке мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного объекта

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного объекта (ВОП) в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 мая по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): - в результате детонации ВОП в районе кладбища "Красный Пахарь" ранен мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном во "Вконтакте" ведомства.

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Кроме того, представительство сообщило, что в результате обстрелов ВСУ в Никитском районе Горловки был обесточен поселок шахты им. Н. А. Изотова.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил о том, что в результате обстрела в поселке Гольмовский в Никитовском районе повреждены линии электропередач.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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