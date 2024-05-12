https://ria.ru/20240512/degtyarev-1945363931.html

Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева

Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева - РИА Новости, 12.05.2024

Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева

Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, но Госдума будет поддерживать Дегтярева в его работе,... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:06

2024-05-12T12:06

2024-05-12T12:06

политика

россия

михаил дегтярев

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, но Госдума будет поддерживать Дегтярева в его работе, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Никаких поблажек в этой части не будет. Ему, конечно, с одной стороны проще, мы его все знаем… достойно отработал губернатором огромного непростого региона… это все идет в зачет… От Михаила Дегтярева очень многое зависит, мы надеемся, что он справится, будем ему помогать", - сказал он журналистам. Володин считает, что Дегтярёв будет создавать условия для развития спорта для всех. Он также добавил, что ГД будет поддерживать Дегтярева в его работе. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

https://rsport.ria.ru/20240512/degtyarev-1945358608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, михаил дегтярев, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф