https://ria.ru/20240512/degtyarev-1945363931.html
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева - РИА Новости, 12.05.2024
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева
Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, но Госдума будет поддерживать Дегтярева в его работе,... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:06
2024-05-12T12:06
2024-05-12T12:06
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, но Госдума будет поддерживать Дегтярева в его работе, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Никаких поблажек в этой части не будет. Ему, конечно, с одной стороны проще, мы его все знаем… достойно отработал губернатором огромного непростого региона… это все идет в зачет… От Михаила Дегтярева очень многое зависит, мы надеемся, что он справится, будем ему помогать", - сказал он журналистам. Володин считает, что Дегтярёв будет создавать условия для развития спорта для всех. Он также добавил, что ГД будет поддерживать Дегтярева в его работе. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
https://rsport.ria.ru/20240512/degtyarev-1945358608.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, михаил дегтярев, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Дегтярев, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры Дегтярева
Володин: упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Дегтярева не будет
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Упрощенной процедуры рассмотрения кандидатуры Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта не будет, но Госдума будет поддерживать Дегтярева в его работе, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Никаких поблажек в этой части не будет. Ему, конечно, с одной стороны проще, мы его все знаем… достойно отработал губернатором огромного непростого региона… это все идет в зачет… От Михаила Дегтярева очень многое зависит, мы надеемся, что он справится, будем ему помогать", - сказал он журналистам.
Володин считает, что Дегтярёв будет создавать условия для развития спорта для всех. Он также добавил, что ГД будет поддерживать Дегтярева в его работе.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин
представил свои предложения по новому составу правительства.