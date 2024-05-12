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Азаров предрек Украине скорый дефолт - РИА Новости, 12.05.2024
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12:19 12.05.2024 (обновлено: 12:20 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/defolt-1945366780.html
Азаров предрек Украине скорый дефолт
Азаров предрек Украине скорый дефолт - РИА Новости, 12.05.2024
Азаров предрек Украине скорый дефолт
Дефолт на Украине наступит сразу после того, как США и страны ЕС прекратят оказывать финансовую помощь Киеву, считает бывший премьер страны Николай Азаров в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:19
2024-05-12T12:20
украина
сша
киев
николай азаров (политик)
александр устинов
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Дефолт на Украине наступит сразу после того, как США и страны ЕС прекратят оказывать финансовую помощь Киеву, считает бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Долговая нагрузка на то, что осталось от экономики Украины – нереальная. Вернуть долги нереально, физически невозможно. Даже если мы захотим все восстановить, людей ободрать до нитки, все равно не сможем отдать долги. Поэтому дефолт наступит сразу после того, как США или ЕС прекратят дотировать киевский режим. Все, дефолт неизбежен!", - написал Азаров. По его словам, на Украине потеряна промышленно-сырьевая база, а ее восстановление – практически неразрешимая задача. Кроме того, энергосистема страны вырабатывает всего пятую часть от прежних объемов. "Потребление энергетики сократилось в пять раз. На этом фоне не может ни одно производство вырасти. Все расчеты по ВВП, которые приводит киевский режим, абсолютно пустые вещи… ВВП Украины не 160 миллиардов долларов. Неоткуда такой цифре возникнуть. Это все приписки, связанные с приходом громадных денег в страну. Реальный ВВП Украины, на мой взгляд, около 70 миллиардов долларов, в лучшем случае", - добавил Азаров. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897940853.html
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украина, сша, киев, николай азаров (политик), александр устинов, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины, g7
Украина, США, Киев, Николай Азаров (политик), Александр Устинов, Владимир Зеленский, Евросоюз, Верховная Рада Украины, G7, В мире
В мире
Азаров предрек Украине скорый дефолт

Азаров: дефолт на Украине наступит сразу после прекращения помощи США и ЕС

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Дефолт на Украине наступит сразу после того, как США и страны ЕС прекратят оказывать финансовую помощь Киеву, считает бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Долговая нагрузка на то, что осталось от экономики Украины – нереальная. Вернуть долги нереально, физически невозможно. Даже если мы захотим все восстановить, людей ободрать до нитки, все равно не сможем отдать долги. Поэтому дефолт наступит сразу после того, как США или ЕС прекратят дотировать киевский режим. Все, дефолт неизбежен!", - написал Азаров.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Экс-премьер считает, что затяжной конфликт добьет украинскую экономику
22 сентября 2023, 10:05
По его словам, на Украине потеряна промышленно-сырьевая база, а ее восстановление – практически неразрешимая задача. Кроме того, энергосистема страны вырабатывает всего пятую часть от прежних объемов.
"Потребление энергетики сократилось в пять раз. На этом фоне не может ни одно производство вырасти. Все расчеты по ВВП, которые приводит киевский режим, абсолютно пустые вещи… ВВП Украины не 160 миллиардов долларов. Неоткуда такой цифре возникнуть. Это все приписки, связанные с приходом громадных денег в страну. Реальный ВВП Украины, на мой взгляд, около 70 миллиардов долларов, в лучшем случае", - добавил Азаров.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Зеленский подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил экс-премьер
1 мая, 15:37
 
В миреУкраинаСШАКиевНиколай Азаров (политик)Александр УстиновВладимир ЗеленскийЕвросоюзВерховная Рада УкраиныG7
 
 
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