https://ria.ru/20240512/chernyshenko-1945395194.html

Комитет Госдумы по науке рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера

Комитет Госдумы по науке рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024

Комитет Госдумы по науке рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера

Комитет Госдумы по науке рекомендовал Думе утвердить Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:34

2024-05-12T14:34

2024-05-12T14:41

политика

россия

госдума рф

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по науке рекомендовал Думе утвердить Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства. Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера, он продолжит курировать туризм, спорт, культуру и СМИ, также в его ведении теперь будут Минпросвещения и молодежная политика.

https://ria.ru/20240512/overchuk-1945397998.html

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политика, россия, госдума рф, дмитрий чернышенко, михаил мишустин