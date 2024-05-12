Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы по науке рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 12.05.2024 (обновлено: 14:41 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/chernyshenko-1945395194.html
Комитет Госдумы по науке рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по науке рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы по науке рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по науке рекомендовал Думе утвердить Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:34
2024-05-12T14:41
политика
россия
госдума рф
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925652312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab2eff7e2e4220df81c448dbe3bfba26.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по науке рекомендовал Думе утвердить Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства. Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера, он продолжит курировать туризм, спорт, культуру и СМИ, также в его ведении теперь будут Минпросвещения и молодежная политика.
https://ria.ru/20240512/overchuk-1945397998.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925652312_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_88ec7c8fb7640e46751b4e2063b45798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, госдума рф, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Политика, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
Комитет Госдумы по науке рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера

Комитет Госдумы по науке рекомендовал утвердить Чернышенко на пост вице-премьера

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по науке рекомендовал Думе утвердить Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства. Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера, он продолжит курировать туризм, спорт, культуру и СМИ, также в его ведении теперь будут Минпросвещения и молодежная политика.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал утвердить Оверчука вице-премьером
Вчера, 14:40
 
ПолитикаРоссияГосдума РФДмитрий ЧернышенкоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала