https://ria.ru/20240512/chernyshenko-1945389219.html
Чернышенко отметил успехи в подключении школ к интернету
Чернышенко отметил успехи в подключении школ к интернету - РИА Новости, 12.05.2024
Чернышенко отметил успехи в подключении школ к интернету
Мы достигли успехов в таком направлении, как подключение школ к высокоскоростному интернету, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:05
2024-05-12T14:05
2024-05-12T14:05
общество
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903830802_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_0b8536bccebfd814a0c82be64bb6a242.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мы достигли успехов в таком направлении, как подключение школ к высокоскоростному интернету, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко. "Вопрос, которым мы занимались четыре года и достигли успеха... подключение школ к высокоскоростному интернету", - сказал он. Чернышенко также отметил, что важно обратить внимание на патриотическое воспитание молодежи.
https://ria.ru/20231211/shkoly-1915022687.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903830802_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_11825ba18e787192c807322211b3ac2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко отметил успехи в подключении школ к интернету
Чернышенко: мы достигли успехов в подключении школ к высокоскоростному интернету
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мы достигли успехов в таком направлении, как подключение школ к высокоскоростному интернету, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.
"Вопрос, которым мы занимались четыре года и достигли успеха... подключение школ к высокоскоростному интернету", - сказал он.
Чернышенко также отметил, что важно обратить внимание на патриотическое воспитание молодежи.