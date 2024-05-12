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Чернышенко отметил успехи в подключении школ к интернету - РИА Новости, 12.05.2024
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14:05 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/chernyshenko-1945389219.html
Чернышенко отметил успехи в подключении школ к интернету
Чернышенко отметил успехи в подключении школ к интернету - РИА Новости, 12.05.2024
Чернышенко отметил успехи в подключении школ к интернету
Мы достигли успехов в таком направлении, как подключение школ к высокоскоростному интернету, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:05
2024-05-12T14:05
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мы достигли успехов в таком направлении, как подключение школ к высокоскоростному интернету, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко. "Вопрос, которым мы занимались четыре года и достигли успеха... подключение школ к высокоскоростному интернету", - сказал он. Чернышенко также отметил, что важно обратить внимание на патриотическое воспитание молодежи.
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко отметил успехи в подключении школ к интернету

Чернышенко: мы достигли успехов в подключении школ к высокоскоростному интернету

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мы достигли успехов в таком направлении, как подключение школ к высокоскоростному интернету, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.
"Вопрос, которым мы занимались четыре года и достигли успеха... подключение школ к высокоскоростному интернету", - сказал он.
Чернышенко также отметил, что важно обратить внимание на патриотическое воспитание молодежи.
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