https://ria.ru/20240512/chernyshenko-1945389219.html

Чернышенко отметил успехи в подключении школ к интернету

Чернышенко отметил успехи в подключении школ к интернету - РИА Новости, 12.05.2024

Чернышенко отметил успехи в подключении школ к интернету

Мы достигли успехов в таком направлении, как подключение школ к высокоскоростному интернету, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:05

2024-05-12T14:05

2024-05-12T14:05

общество

россия

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903830802_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_0b8536bccebfd814a0c82be64bb6a242.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мы достигли успехов в таком направлении, как подключение школ к высокоскоростному интернету, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко. "Вопрос, которым мы занимались четыре года и достигли успеха... подключение школ к высокоскоростному интернету", - сказал он. Чернышенко также отметил, что важно обратить внимание на патриотическое воспитание молодежи.

https://ria.ru/20231211/shkoly-1915022687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий чернышенко