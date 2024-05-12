https://ria.ru/20240512/bespilotniki-1945392094.html
Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ
Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024
Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:25
2024-05-12T14:25
2024-05-12T14:25
безопасность
россия
белгородская область
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале."Двенадцатого мая около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью