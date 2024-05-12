https://ria.ru/20240512/bespilotniki-1945392094.html

Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ

Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024

Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:25

2024-05-12T14:25

2024-05-12T14:25

безопасность

россия

белгородская область

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале."Двенадцатого мая около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)