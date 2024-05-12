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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 12.05.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, у границ региона замечены БПЛА, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T04:42
2024-05-12T04:42
2024-05-12T04:46
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецк
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, у границ региона замечены БПЛА, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности! Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона", - говорится в сообщении.По данным МЧС, на территории города Липецка объявлена угроза атаки БПЛА.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945324800.html
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецк
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Липецк
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
МЧС Липецкой области ввело режим воздушной опасности, у границ заметили БПЛА