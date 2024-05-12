https://ria.ru/20240512/bespilotniki-1945316221.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.05.2024

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T00:13

2024-05-12T00:13

2024-05-12T00:14

курская область

специальная военная операция на украине

роман старовойт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763071955_0:76:3067:1801_1920x0_80_0_0_00b80a3d3b8b0d9354c428057ec3d87a.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."️Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240511/reb-1945192626.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, роман старовойт