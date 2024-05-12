https://ria.ru/20240512/bespilotniki-1945316221.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.05.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T00:13
2024-05-12T00:13
2024-05-12T00:14
курская область
специальная военная операция на украине
роман старовойт
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."️Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
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курская область, роман старовойт
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Старовойт объявил в Курской области опасность атаки БПЛА