https://ria.ru/20240512/bespilotnik-1945435717.html
В районе Симферополя ПВО сбила украинский беспилотник
В районе Симферополя ПВО сбила украинский беспилотник - РИА Новости, 12.05.2024
В районе Симферополя ПВО сбила украинский беспилотник
Системы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Симферополя, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T18:00
2024-05-12T18:00
2024-05-12T19:13
симферополь
сергей аксенов (политик)
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Системы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Симферополя, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Украина регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, сергей аксенов (политик), украина, вооруженные силы украины
Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
В районе Симферополя ПВО сбила украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Симферополя