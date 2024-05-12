https://ria.ru/20240512/bespilotnik-1945435717.html

В районе Симферополя ПВО сбила украинский беспилотник

В районе Симферополя ПВО сбила украинский беспилотник - РИА Новости, 12.05.2024

В районе Симферополя ПВО сбила украинский беспилотник

Системы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Симферополя, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T18:00

2024-05-12T18:00

2024-05-12T19:13

симферополь

сергей аксенов (политик)

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Системы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Симферополя, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Украина регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

симферополь

украина

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Наталья Макарова

симферополь, сергей аксенов (политик), украина, вооруженные силы украины