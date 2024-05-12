https://ria.ru/20240512/bespilotnik-1945375748.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 12.05.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:09

2024-05-12T13:09

2024-05-12T13:11

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."12 мая около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240512/belgrod-1945371654.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия