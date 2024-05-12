https://ria.ru/20240512/bespilotnik-1945320411.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.05.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T01:47

2024-05-12T01:47

2024-05-12T01:51

воронежская область

специальная военная операция на украине

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/trevoga-1945320247.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)