https://ria.ru/20240512/bespilotnik-1945320411.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.05.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T01:47
2024-05-12T01:47
2024-05-12T01:51
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0891cab18a977b3008e03226cb75e600.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/trevoga-1945320247.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев объявил в Воронежской области опасность атаки БПЛА