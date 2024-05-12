https://ria.ru/20240512/belgrod-1945371654.html

Во время работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение

Во время работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение - РИА Новости, 12.05.2024

Во время работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение

В ходе поисково-спасательных работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:49

2024-05-12T12:49

2024-05-12T13:58

белгород

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В ходе поисково-спасательных работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370097.html

белгород

россия

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Дарья Буймова

белгород, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, обрушение части дома в белгороде после обстрела