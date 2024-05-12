https://ria.ru/20240512/belgrod-1945371654.html
Во время работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение
Во время работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение - РИА Новости, 12.05.2024
Во время работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение
В ходе поисково-спасательных работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:49
2024-05-12T12:49
2024-05-12T13:58
белгород
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В ходе поисково-спасательных работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Во время работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение
Во время поисковых работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение