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Жители Шебекино и пяти белгородских сел остались без света после атаки БПЛА - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/belgorodskaya_oblast-1945331929.html
Жители Шебекино и пяти белгородских сел остались без света после атаки БПЛА
Жители Шебекино и пяти белгородских сел остались без света после атаки БПЛА - РИА Новости, 12.05.2024
Жители Шебекино и пяти белгородских сел остались без света после атаки БПЛА
Жители Шебекино и пяти сел Белгородской области остались без электричества после атаки беспилотников ВСУ, аварийные службы приступят к работам в ближайшее... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T07:26
2024-05-12T07:26
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Жители Шебекино и пяти сел Белгородской области остались без электричества после атаки беспилотников ВСУ, аварийные службы приступят к работам в ближайшее время, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся атаке ВСУ при помощи БПЛА. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки. Аварийные службы приступят к переключению на резервные линии и устранению последствий в ближайшее время", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240505/shebekino-1943995766.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жители Шебекино и пяти белгородских сел остались без света после атаки БПЛА

Гладков: жители Шебекино и пяти сел Белгородской области остались без света

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Жители Шебекино и пяти сел Белгородской области остались без электричества после атаки беспилотников ВСУ, аварийные службы приступят к работам в ближайшее время, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино подвергся атаке ВСУ при помощи БПЛА. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки. Аварийные службы приступят к переключению на резервные линии и устранению последствий в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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5 мая, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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