https://ria.ru/20240512/belgorodskaya_oblast-1945331929.html

Жители Шебекино и пяти белгородских сел остались без света после атаки БПЛА

Жители Шебекино и пяти белгородских сел остались без света после атаки БПЛА - РИА Новости, 12.05.2024

Жители Шебекино и пяти белгородских сел остались без света после атаки БПЛА

Жители Шебекино и пяти сел Белгородской области остались без электричества после атаки беспилотников ВСУ, аварийные службы приступят к работам в ближайшее... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T07:26

2024-05-12T07:26

2024-05-12T07:26

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Жители Шебекино и пяти сел Белгородской области остались без электричества после атаки беспилотников ВСУ, аварийные службы приступят к работам в ближайшее время, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся атаке ВСУ при помощи БПЛА. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки. Аварийные службы приступят к переключению на резервные линии и устранению последствий в ближайшее время", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240505/shebekino-1943995766.html

шебекино

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины