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Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей - РИА Новости, 12.05.2024
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17:00 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/belgoroda-1945426285.html
Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей
Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей - РИА Новости, 12.05.2024
Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей
Мэрия Белгорода в своем Telegram-канале опровергла фейк об эвакуации жителей города после якобы массовых жертв в результате обрушения дома. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:00
2024-05-12T17:00
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Мэрия Белгорода в своем Telegram-канале опровергла фейк об эвакуации жителей города после якобы массовых жертв в результате обрушения дома. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. "В Сети появился фейк - губернатор Вячеслав Гладков объявил по радио об эвакуации жителей Белгорода после массовых жертв в результате обрушения дома. Правда: информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора", - сообщила мэрия Белгорода. Отмечается, что ролик разослали по пабликам сразу после официального сообщения от губернатора Белгородской области о том, что погибшие не обнаружены. "Отметим, что в последние дни в Белгородской области активизировались фейковые вбросы. Будьте бдительны, доверяйте официальным источникам информации", - подчеркивает мэрия Белгорода.
https://ria.ru/20240512/zaval-1945424791.html
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей

Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей города из-за обстрелов

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Мэрия Белгорода в своем Telegram-канале опровергла фейк об эвакуации жителей города после якобы массовых жертв в результате обрушения дома.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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"В Сети появился фейк - губернатор Вячеслав Гладков объявил по радио об эвакуации жителей Белгорода после массовых жертв в результате обрушения дома. Правда: информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора", - сообщила мэрия Белгорода.
Отмечается, что ролик разослали по пабликам сразу после официального сообщения от губернатора Белгородской области о том, что погибшие не обнаружены.
"Отметим, что в последние дни в Белгородской области активизировались фейковые вбросы. Будьте бдительны, доверяйте официальным источникам информации", - подчеркивает мэрия Белгорода.
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