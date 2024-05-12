https://ria.ru/20240512/belgoroda-1945426285.html

Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей

Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей - РИА Новости, 12.05.2024

Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей

Мэрия Белгорода в своем Telegram-канале опровергла фейк об эвакуации жителей города после якобы массовых жертв в результате обрушения дома. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:00

2024-05-12T17:00

2024-05-12T17:00

происшествия

белгород

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Мэрия Белгорода в своем Telegram-канале опровергла фейк об эвакуации жителей города после якобы массовых жертв в результате обрушения дома. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. "В Сети появился фейк - губернатор Вячеслав Гладков объявил по радио об эвакуации жителей Белгорода после массовых жертв в результате обрушения дома. Правда: информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора", - сообщила мэрия Белгорода. Отмечается, что ролик разослали по пабликам сразу после официального сообщения от губернатора Белгородской области о том, что погибшие не обнаружены. "Отметим, что в последние дни в Белгородской области активизировались фейковые вбросы. Будьте бдительны, доверяйте официальным источникам информации", - подчеркивает мэрия Белгорода.

https://ria.ru/20240512/zaval-1945424791.html

https://ria.ru/20240512/opasnost-1945421977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)