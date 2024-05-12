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Житель Белгорода рассказал, как помогал спасать людей после взрыва дома - РИА Новости, 12.05.2024
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22:17 12.05.2024 (обновлено: 22:50 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945464893.html
Житель Белгорода рассказал, как помогал спасать людей после взрыва дома
Житель Белгорода рассказал, как помогал спасать людей после взрыва дома - РИА Новости, 12.05.2024
Житель Белгорода рассказал, как помогал спасать людей после взрыва дома
Житель Белгорода Владислав Мамин рассказал РИА Новости, как сразу после взрыва десятиэтажного дома при атаке ВСУ с товарищами помогал спасать людей на месте ЧП, РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:17
2024-05-12T22:50
происшествия
россия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Житель Белгорода Владислав Мамин рассказал РИА Новости, как сразу после взрыва десятиэтажного дома при атаке ВСУ с товарищами помогал спасать людей на месте ЧП, благодаря им удалось спасти оказавшегося заблокированным в квартире жильца. "Не долго думая, просто вылетел из квартиры пулей, что увидел, то надел… С другом заходим в подъезд, эвакуируем людей. Приезжают спецслужбы, происходит возгорание. Начинаем помогать - тушить, разгребать обломки, квартиры, помогать людям… Вместе с медиками оказывали помощь раненым, подносили воду людям", - рассказал собеседник агентства. Владислав сообщил РИА Новости, что живет в соседнем от пострадавшего доме. Сразу после взрыва ему стало известно - пострадал дом его друга, сам друг, к счастью, не был ранен. По его словам, он с другом и еще одним знакомым были на завалах, слушали, есть ли поблизости люди, взывающие о помощи. "Услышали голос в одной из квартир. Направили службы туда. Они начали пробивать стену", - добавил Мамин. Через дыру в стене спасатели вытащили молодого человека. Кадры его спасения опубликовало МЧС России. Сам Владислав при спасательных работах, вероятнее всего, когда выталкивал автомобили из-под завалов, насквозь пробил руку, но заметил это только тогда, когда ему сказали о кровотечении, медики перебинтовали руку. Владислав назвал произошедшее "очень страшным явлением". "Главное, что хоть живых смогли спасти", - сказал молодой человек. В воскресенье губернатор Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. В настоящее время подтверждена гибель восьми человек.
https://ria.ru/20240512/pogibshie-1945464166.html
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россия
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происшествия, россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Житель Белгорода рассказал, как помогал спасать людей после взрыва дома

Белгородец: вместе с медиками оказывали помощь раненым, подносили воду людям

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Житель Белгорода Владислав Мамин рассказал РИА Новости, как сразу после взрыва десятиэтажного дома при атаке ВСУ с товарищами помогал спасать людей на месте ЧП, благодаря им удалось спасти оказавшегося заблокированным в квартире жильца.
«
"Не долго думая, просто вылетел из квартиры пулей, что увидел, то надел… С другом заходим в подъезд, эвакуируем людей. Приезжают спецслужбы, происходит возгорание. Начинаем помогать - тушить, разгребать обломки, квартиры, помогать людям… Вместе с медиками оказывали помощь раненым, подносили воду людям", - рассказал собеседник агентства.
Владислав сообщил РИА Новости, что живет в соседнем от пострадавшего доме. Сразу после взрыва ему стало известно - пострадал дом его друга, сам друг, к счастью, не был ранен.
По его словам, он с другом и еще одним знакомым были на завалах, слушали, есть ли поблизости люди, взывающие о помощи.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
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В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
«
"Услышали голос в одной из квартир. Направили службы туда. Они начали пробивать стену", - добавил Мамин.
Через дыру в стене спасатели вытащили молодого человека. Кадры его спасения опубликовало МЧС России.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Под завалами обрушившегося дома в Белгороде нашли тела одиннадцати погибших
Вчера, 22:08
Сам Владислав при спасательных работах, вероятнее всего, когда выталкивал автомобили из-под завалов, насквозь пробил руку, но заметил это только тогда, когда ему сказали о кровотечении, медики перебинтовали руку.
Владислав назвал произошедшее "очень страшным явлением". "Главное, что хоть живых смогли спасти", - сказал молодой человек.
В воскресенье губернатор Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. В настоящее время подтверждена гибель восьми человек.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор
Вчера, 19:35
 
ПроисшествияРоссияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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