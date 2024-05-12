https://ria.ru/20240512/belgorod-1945464893.html

Житель Белгорода рассказал, как помогал спасать людей после взрыва дома

Житель Белгорода рассказал, как помогал спасать людей после взрыва дома - РИА Новости, 12.05.2024

Житель Белгорода рассказал, как помогал спасать людей после взрыва дома

Житель Белгорода Владислав Мамин рассказал РИА Новости, как сразу после взрыва десятиэтажного дома при атаке ВСУ с товарищами помогал спасать людей на месте ЧП, РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:17

2024-05-12T22:17

2024-05-12T22:50

происшествия

россия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Житель Белгорода Владислав Мамин рассказал РИА Новости, как сразу после взрыва десятиэтажного дома при атаке ВСУ с товарищами помогал спасать людей на месте ЧП, благодаря им удалось спасти оказавшегося заблокированным в квартире жильца. "Не долго думая, просто вылетел из квартиры пулей, что увидел, то надел… С другом заходим в подъезд, эвакуируем людей. Приезжают спецслужбы, происходит возгорание. Начинаем помогать - тушить, разгребать обломки, квартиры, помогать людям… Вместе с медиками оказывали помощь раненым, подносили воду людям", - рассказал собеседник агентства. Владислав сообщил РИА Новости, что живет в соседнем от пострадавшего доме. Сразу после взрыва ему стало известно - пострадал дом его друга, сам друг, к счастью, не был ранен. По его словам, он с другом и еще одним знакомым были на завалах, слушали, есть ли поблизости люди, взывающие о помощи. "Услышали голос в одной из квартир. Направили службы туда. Они начали пробивать стену", - добавил Мамин. Через дыру в стене спасатели вытащили молодого человека. Кадры его спасения опубликовало МЧС России. Сам Владислав при спасательных работах, вероятнее всего, когда выталкивал автомобили из-под завалов, насквозь пробил руку, но заметил это только тогда, когда ему сказали о кровотечении, медики перебинтовали руку. Владислав назвал произошедшее "очень страшным явлением". "Главное, что хоть живых смогли спасти", - сказал молодой человек. В воскресенье губернатор Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. В настоящее время подтверждена гибель восьми человек.

https://ria.ru/20240512/pogibshie-1945464166.html

https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html

россия

белгород

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происшествия, россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела