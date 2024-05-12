https://ria.ru/20240512/belgorod-1945437453.html
В Белгороде еще двоих погибших извлекли из-под завалов
В Белгороде еще двоих погибших извлекли из-под завалов - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде еще двоих погибших извлекли из-под завалов
МЧС России сообщило, что еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T18:16
2024-05-12T18:16
2024-05-12T18:16
происшествия
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белгород
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. МЧС России сообщило, что еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде. "МЧС России: к сожалению, еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде", - сообщило ведомство в Telegram-канале. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.
https://ria.ru/20240512/ataka-1945425086.html
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происшествия, россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде еще двоих погибших извлекли из-под завалов
МЧС: в Белгороде еще двоих погибших извлекли из-под завалов обрушенного дома