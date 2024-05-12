https://ria.ru/20240512/belgorod-1945437453.html

В Белгороде еще двоих погибших извлекли из-под завалов

В Белгороде еще двоих погибших извлекли из-под завалов - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде еще двоих погибших извлекли из-под завалов

МЧС России сообщило, что еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T18:16

2024-05-12T18:16

2024-05-12T18:16

происшествия

россия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. МЧС России сообщило, что еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде. "МЧС России: к сожалению, еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде", - сообщило ведомство в Telegram-канале. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.

https://ria.ru/20240512/ataka-1945425086.html

россия

белгород

белгородская область

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происшествия, россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела