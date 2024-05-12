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При обстреле Белгорода, предварительно, пострадали 20 человек - РИА Новости, 12.05.2024
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17:55 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945435217.html
При обстреле Белгорода, предварительно, пострадали 20 человек
При обстреле Белгорода, предварительно, пострадали 20 человек - РИА Новости, 12.05.2024
При обстреле Белгорода, предварительно, пострадали 20 человек
В результате украинского обстрела Белгорода в воскресенье, предварительно, пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:55
2024-05-12T17:55
происшествия
белгород
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В результате украинского обстрела Белгорода в воскресенье, предварительно, пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве", - написал Гладков. Также среди пострадавших 16-летний подросток. "С баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы", - сообщил глава региона. Одиннадцать пострадавших с различными травмами находятся в медучреждениях Белгорода под наблюдением специалистов, еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение, добавил Гладков. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945432535.html
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происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
При обстреле Белгорода, предварительно, пострадали 20 человек

Гладков: при обстреле Белгорода пострадали 20 человек, включая двух детей

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В результате украинского обстрела Белгорода в воскресенье, предварительно, пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве", - написал Гладков.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Также среди пострадавших 16-летний подросток. "С баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы", - сообщил глава региона.
Одиннадцать пострадавших с различными травмами находятся в медучреждениях Белгорода под наблюдением специалистов, еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение, добавил Гладков.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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ПроисшествияБелгородРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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