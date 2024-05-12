https://ria.ru/20240512/belgorod-1945435217.html

При обстреле Белгорода, предварительно, пострадали 20 человек

При обстреле Белгорода, предварительно, пострадали 20 человек - РИА Новости, 12.05.2024

При обстреле Белгорода, предварительно, пострадали 20 человек

В результате украинского обстрела Белгорода в воскресенье, предварительно, пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:55

2024-05-12T17:55

2024-05-12T17:55

происшествия

белгород

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В результате украинского обстрела Белгорода в воскресенье, предварительно, пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве", - написал Гладков. Также среди пострадавших 16-летний подросток. "С баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы", - сообщил глава региона. Одиннадцать пострадавших с различными травмами находятся в медучреждениях Белгорода под наблюдением специалистов, еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение, добавил Гладков. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945432535.html

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела