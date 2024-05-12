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В Белгороде из-под завалов дома спасли мужчину - РИА Новости, 12.05.2024
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17:39 12.05.2024 (обновлено: 17:52 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945432535.html
В Белгороде из-под завалов дома спасли мужчину
В Белгороде из-под завалов дома спасли мужчину - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде из-под завалов дома спасли мужчину
Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Белгороде мужчину, он передан медикам, сообщил РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:39
2024-05-12T17:52
происшествия
белгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Белгороде мужчину, он передан медикам, сообщил РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Сотрудники МЧС спасли мужчину из-под завалов в Белгороде. На протяжении нескольких часов они поддерживали с ним связь. На данный момент операция по спасению завершена. Мужчина извлечен из-под завалов и передан медикам", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что спасатели специальным инструментом пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда и смогли вызволить пострадавшего.Ранее в МЧС РФ сообщали, что из-под завалов дома удалось спасти 16 человек. Позже представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из-под завалов достали живую женщину.В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.
белгород
россия
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происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Белгороде из-под завалов дома спасли мужчину

МЧС: спасатели достали из-под завалов жилого дома в Белгороде мужчину

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Белгороде мужчину, он передан медикам, сообщил РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Сотрудники МЧС спасли мужчину из-под завалов в Белгороде. На протяжении нескольких часов они поддерживали с ним связь. На данный момент операция по спасению завершена. Мужчина извлечен из-под завалов и передан медикам", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что спасатели специальным инструментом пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда и смогли вызволить пострадавшего.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что из-под завалов дома удалось спасти 16 человек. Позже представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из-под завалов достали живую женщину.
В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8
 
ПроисшествияБелгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение части дома в Белгороде после обстрелаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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