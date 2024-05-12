https://ria.ru/20240512/belgorod-1945432535.html

В Белгороде из-под завалов дома спасли мужчину

В Белгороде из-под завалов дома спасли мужчину - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде из-под завалов дома спасли мужчину

Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Белгороде мужчину, он передан медикам, сообщил РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:39

2024-05-12T17:39

2024-05-12T17:52

происшествия

белгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945399109_0:102:3128:1862_1920x0_80_0_0_672a4ea7bfbbd0d427907015f9dd52a5.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Белгороде мужчину, он передан медикам, сообщил РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Сотрудники МЧС спасли мужчину из-под завалов в Белгороде. На протяжении нескольких часов они поддерживали с ним связь. На данный момент операция по спасению завершена. Мужчина извлечен из-под завалов и передан медикам", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что спасатели специальным инструментом пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда и смогли вызволить пострадавшего.Ранее в МЧС РФ сообщали, что из-под завалов дома удалось спасти 16 человек. Позже представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из-под завалов достали живую женщину.В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)