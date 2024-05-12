https://ria.ru/20240512/belgorod-1945431829.html

На месте разбора завалов дома в Белгороде объявили угрозу обрушения

На месте разбора завалов дома в Белгороде объявили угрозу обрушения - РИА Новости, 12.05.2024

На месте разбора завалов дома в Белгороде объявили угрозу обрушения

Угроза обрушения объявлена на месте разбора завалов поврежденного ударом ВСУ жилого дома в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:35

2024-05-12T17:35

2024-05-12T17:41

происшествия

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Угроза обрушения объявлена на месте разбора завалов поврежденного ударом ВСУ жилого дома в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте разбора завалов спасатели объявили угрозу повторного обрушения конструкции дома.

белгород

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела