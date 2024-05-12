https://ria.ru/20240512/belgorod-1945431085.html

В Минздраве Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших

В Минздраве Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших - РИА Новости, 12.05.2024

В Минздраве Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших

Большинство пациентов, поступивших после частичного обрушения дома в Белгороде, прооперированы, несколько операций еще идут, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:32

2024-05-12T17:32

2024-05-12T17:44

обрушение части дома в белгороде после обстрела

белгородская область

белгород

происшествия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Большинство пациентов, поступивших после частичного обрушения дома в Белгороде, прооперированы, несколько операций еще идут, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале."В результате теракта пострадавшие поступили в 3 медицинские организации области. Провел планерки с главными врачами и заведующими отделениями. Вся помощь оказывается, большинство пациентов уже прооперированы (которым требовался такой вид помощи), несколько операций еще идут", - написал Иконников.Он отметил, что белгородские медики на связи с федеральными центрами."В Белгороде запасы эритроцитов и доз крио достаточен. В районах дежурят водители - готовы подвезти резерв (если потребуется). Ситуацию контролируем", - подчеркнул региональный министр.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945432535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обрушение части дома в белгороде после обстрела, белгородская область, белгород, происшествия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия