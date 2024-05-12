https://ria.ru/20240512/belgorod-1945431085.html
В Минздраве Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших
В Минздраве Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших - РИА Новости, 12.05.2024
В Минздраве Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших
Большинство пациентов, поступивших после частичного обрушения дома в Белгороде, прооперированы, несколько операций еще идут, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:32
2024-05-12T17:32
2024-05-12T17:44
обрушение части дома в белгороде после обстрела
белгородская область
белгород
происшествия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Большинство пациентов, поступивших после частичного обрушения дома в Белгороде, прооперированы, несколько операций еще идут, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале."В результате теракта пострадавшие поступили в 3 медицинские организации области. Провел планерки с главными врачами и заведующими отделениями. Вся помощь оказывается, большинство пациентов уже прооперированы (которым требовался такой вид помощи), несколько операций еще идут", - написал Иконников.Он отметил, что белгородские медики на связи с федеральными центрами."В Белгороде запасы эритроцитов и доз крио достаточен. В районах дежурят водители - готовы подвезти резерв (если потребуется). Ситуацию контролируем", - подчеркнул региональный министр.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945432535.html
https://ria.ru/20240512/pogibshie-1945429692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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обрушение части дома в белгороде после обстрела, белгородская область, белгород, происшествия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия
Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Белгородская область, Белгород, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Минздраве Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших
В Минздраве Белгородской области рассказали о пострадавших при обрушении