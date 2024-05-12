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Под завалами дома в Белгороде могут быть люди, сообщил Гладков

Под завалами дома в Белгороде могут быть люди, сообщил Гладков - РИА Новости, 12.05.2024

Под завалами дома в Белгороде могут быть люди, сообщил Гладков

Под завалами поврежденного от ударов ВСУ дома в Белгороде остаются люди, спасатели делают все, чтобы спасти им жизни, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:25

2024-05-12T17:25

2024-05-12T17:33

происшествия

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Под завалами поврежденного от ударов ВСУ дома в Белгороде остаются люди, спасатели делают все, чтобы спасти им жизни, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизни", - написал Гладков.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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Наталья Макарова

происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)