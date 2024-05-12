https://ria.ru/20240512/belgorod-1945404525.html

Волонтеры ОНФ помогают устранять последствия обстрела Белгорода

Волонтеры ОНФ помогают устранять последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024

Волонтеры ОНФ помогают устранять последствия обстрела Белгорода

Волонтеры Молодежного крыла Народного фронта всю ночь помогали устранять последствия вечернего удара по Белгороду, а также разбирают завалы в доме, где в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:07

2024-05-12T15:07

2024-05-12T15:07

происшествия

белгород

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

общероссийский народный фронт

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Волонтеры Молодежного крыла Народного фронта всю ночь помогали устранять последствия вечернего удара по Белгороду, а также разбирают завалы в доме, где в результате попадания снаряда обрушился весь подъезд, сообщили в пресс-службе движения. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. "Одними из первых на помощь жителям пришли активисты Молодёжного крыла Народного фронта. Они вместе с командой Всероссийского студенческого корпуса спасателей оперативно выехали на место и работали всю ночь", - сообщили в молодежном крыле ОНФ. В общей сложности волонтеры помогли жителям 17 квартир. "Отработали два адреса – ликвидировали поврежденные стеклопакеты, утеплили разбитые окна пленкой и помогли расчистить мусор и осколки", - пояснил координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Белгородской области Илья Долженков. Активисты также выехали на улицу Щорса, где в воскресенье в полдень в результате прямого попадания ракеты в жилой дом в районе Харьковской горы на улице Щорса обрушился весь третий подъезд многоэтажки. "Волонтеры "Молодёжки" приступили к разбору завалов, также они помогут жителям эвакуироваться", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240215/obstrel-1927632398.html

https://ria.ru/20231231/soboleznovaniya-1919252603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общероссийский народный фронт, обрушение части дома в белгороде после обстрела