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Волонтеры ОНФ помогают устранять последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024
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15:07 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945404525.html
Волонтеры ОНФ помогают устранять последствия обстрела Белгорода
Волонтеры ОНФ помогают устранять последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024
Волонтеры ОНФ помогают устранять последствия обстрела Белгорода
Волонтеры Молодежного крыла Народного фронта всю ночь помогали устранять последствия вечернего удара по Белгороду, а также разбирают завалы в доме, где в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:07
2024-05-12T15:07
происшествия
белгород
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
общероссийский народный фронт
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Волонтеры Молодежного крыла Народного фронта всю ночь помогали устранять последствия вечернего удара по Белгороду, а также разбирают завалы в доме, где в результате попадания снаряда обрушился весь подъезд, сообщили в пресс-службе движения. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. "Одними из первых на помощь жителям пришли активисты Молодёжного крыла Народного фронта. Они вместе с командой Всероссийского студенческого корпуса спасателей оперативно выехали на место и работали всю ночь", - сообщили в молодежном крыле ОНФ. В общей сложности волонтеры помогли жителям 17 квартир. "Отработали два адреса – ликвидировали поврежденные стеклопакеты, утеплили разбитые окна пленкой и помогли расчистить мусор и осколки", - пояснил координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Белгородской области Илья Долженков. Активисты также выехали на улицу Щорса, где в воскресенье в полдень в результате прямого попадания ракеты в жилой дом в районе Харьковской горы на улице Щорса обрушился весь третий подъезд многоэтажки. "Волонтеры "Молодёжки" приступили к разбору завалов, также они помогут жителям эвакуироваться", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240215/obstrel-1927632398.html
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происшествия, белгород, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общероссийский народный фронт, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Общероссийский народный фронт, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Волонтеры ОНФ помогают устранять последствия обстрела Белгорода

Волонтеры ОНФ ночью помогали устранять последствия вечернего обстрела Белгорода

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Волонтеры Молодежного крыла Народного фронта всю ночь помогали устранять последствия вечернего удара по Белгороду, а также разбирают завалы в доме, где в результате попадания снаряда обрушился весь подъезд, сообщили в пресс-службе движения.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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"Одними из первых на помощь жителям пришли активисты Молодёжного крыла Народного фронта. Они вместе с командой Всероссийского студенческого корпуса спасателей оперативно выехали на место и работали всю ночь", - сообщили в молодежном крыле ОНФ.
В общей сложности волонтеры помогли жителям 17 квартир.
"Отработали два адреса – ликвидировали поврежденные стеклопакеты, утеплили разбитые окна пленкой и помогли расчистить мусор и осколки", - пояснил координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Белгородской области Илья Долженков.
Активисты также выехали на улицу Щорса, где в воскресенье в полдень в результате прямого попадания ракеты в жилой дом в районе Харьковской горы на улице Щорса обрушился весь третий подъезд многоэтажки.
"Волонтеры "Молодёжки" приступили к разбору завалов, также они помогут жителям эвакуироваться", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБелгородРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Общероссийский народный фронтОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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