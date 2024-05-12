https://ria.ru/20240512/belgorod-1945401360.html
В Крыму прокомментировали обстрел Белгорода
В Крыму прокомментировали обстрел Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024
В Крыму прокомментировали обстрел Белгорода
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал украинских военных, обстрелявших Белгород, подонками, которые своими жертвами выбирают мирное население. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:52
2024-05-12T14:52
2024-05-12T14:52
белгород
россия
белгородская область
владимир константинов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал украинских военных, обстрелявших Белгород, подонками, которые своими жертвами выбирают мирное население. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. "Очередной теракт киевского людоедского режима в Белгородской области. Не в силах противостоять нам на поле боя, эти подонки своими жертвами выбирают мирное население, бьют по тем, кто не может им дать по зубам", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, только ликвидация "кровавого клоуна Зеленского и его прикормышей" гарантирует спокойствие на российских границах, что является одной из целей СВО.
https://ria.ru/20240512/dom-1945387697.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, россия, белгородская область, владимир константинов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Россия, Белгородская область, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Крыму прокомментировали обстрел Белгорода
Константинов назвал украинских военных, обстрелявших Белгород, подонками