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В Белгород выехала сводная бригада медиков - РИА Новости, 12.05.2024
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14:49 12.05.2024 (обновлено: 15:00 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945400735.html
В Белгород выехала сводная бригада медиков
В Белгород выехала сводная бригада медиков - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгород выехала сводная бригада медиков
Сводная бригада медиков выдвинулась в Белгород для помощи пострадавшим, также выехали пять бригад Московского центра медицины катастроф, сообщается в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:49
2024-05-12T15:00
белгород
происшествия
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сводная бригада медиков выдвинулась в Белгород для помощи пострадавшим, также выехали пять бригад Московского центра медицины катастроф, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте."По поручению Михаила Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим выдвинулась сводная бригада специалистов федеральных медицинских организаций. В ее состав вошли 13 специалистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что это врачи НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, Российской детской клинической больницы Минздрава России, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ хирургии имени Вишневского, а также Федерального центра медицины катастроф."Кроме того, в Белгород выехали 5 бригад Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф Департамента здравоохранения города Москвы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945400611.html
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белгород, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Происшествия, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгород выехала сводная бригада медиков

Минздрав: в Белгород выехала сводная бригада медиков для помощи пострадавшим

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сводная бригада медиков выдвинулась в Белгород для помощи пострадавшим, также выехали пять бригад Московского центра медицины катастроф, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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"По поручению Михаила Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим выдвинулась сводная бригада специалистов федеральных медицинских организаций. В ее состав вошли 13 специалистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это врачи НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, Российской детской клинической больницы Минздрава России, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ хирургии имени Вишневского, а также Федерального центра медицины катастроф.
"Кроме того, в Белгород выехали 5 бригад Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф Департамента здравоохранения города Москвы", - добавляется в сообщении.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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