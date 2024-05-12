https://ria.ru/20240512/belgorod-1945400735.html

В Белгород выехала сводная бригада медиков

В Белгород выехала сводная бригада медиков - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгород выехала сводная бригада медиков

Сводная бригада медиков выдвинулась в Белгород для помощи пострадавшим, также выехали пять бригад Московского центра медицины катастроф, сообщается в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:49

2024-05-12T14:49

2024-05-12T15:00

белгород

происшествия

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сводная бригада медиков выдвинулась в Белгород для помощи пострадавшим, также выехали пять бригад Московского центра медицины катастроф, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте."По поручению Михаила Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим выдвинулась сводная бригада специалистов федеральных медицинских организаций. В ее состав вошли 13 специалистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что это врачи НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, Российской детской клинической больницы Минздрава России, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ хирургии имени Вишневского, а также Федерального центра медицины катастроф."Кроме того, в Белгород выехали 5 бригад Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф Департамента здравоохранения города Москвы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945400611.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела