https://ria.ru/20240512/belgorod-1945400735.html
В Белгород выехала сводная бригада медиков
В Белгород выехала сводная бригада медиков - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгород выехала сводная бригада медиков
Сводная бригада медиков выдвинулась в Белгород для помощи пострадавшим, также выехали пять бригад Московского центра медицины катастроф, сообщается в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:49
2024-05-12T14:49
2024-05-12T15:00
белгород
происшествия
обрушение части дома в белгороде после обстрела
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945399020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bce97e736b77ff0094f55d3b35579a1b.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сводная бригада медиков выдвинулась в Белгород для помощи пострадавшим, также выехали пять бригад Московского центра медицины катастроф, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте."По поручению Михаила Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим выдвинулась сводная бригада специалистов федеральных медицинских организаций. В ее состав вошли 13 специалистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что это врачи НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, Российской детской клинической больницы Минздрава России, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ хирургии имени Вишневского, а также Федерального центра медицины катастроф."Кроме того, в Белгород выехали 5 бригад Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф Департамента здравоохранения города Москвы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945400611.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945399020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_605d56543cea270fc667c51b03bb7586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Происшествия, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгород выехала сводная бригада медиков
Минздрав: в Белгород выехала сводная бригада медиков для помощи пострадавшим