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Спасатели в Белгороде устраивают "минуты тишины"
Спасатели в Белгороде устраивают "минуты тишины" - РИА Новости, 12.05.2024
Спасатели в Белгороде устраивают "минуты тишины"
В ходе поисково-спасательных работ в Белгороде спасатели устраивают "минуту тишины", что позволяет услышать пострадавших под завалами, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:49
2024-05-12T14:49
2024-05-12T14:49
происшествия
белгород
россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В ходе поисково-спасательных работ в Белгороде спасатели устраивают "минуту тишины", что позволяет услышать пострадавших под завалами, сообщили в пресс-службе МЧС России. "В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде спасатели устраивают "минуту тишины", что позволяет услышать пострадавших под завалами", - говорится в сообщении. Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945398646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Спасатели в Белгороде устраивают "минуты тишины"
Спасатели в Белгороде устраивают "минуты тишины", чтобы услышать пострадавших