https://ria.ru/20240512/belgorod-1945400611.html

Спасатели в Белгороде устраивают "минуты тишины"

Спасатели в Белгороде устраивают "минуты тишины" - РИА Новости, 12.05.2024

Спасатели в Белгороде устраивают "минуты тишины"

В ходе поисково-спасательных работ в Белгороде спасатели устраивают "минуту тишины", что позволяет услышать пострадавших под завалами, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:49

2024-05-12T14:49

2024-05-12T14:49

происшествия

белгород

россия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В ходе поисково-спасательных работ в Белгороде спасатели устраивают "минуту тишины", что позволяет услышать пострадавших под завалами, сообщили в пресс-службе МЧС России. "В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде спасатели устраивают "минуту тишины", что позволяет услышать пострадавших под завалами", - говорится в сообщении. Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945398646.html

белгород

россия

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела