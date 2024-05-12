https://ria.ru/20240512/belgorod-1945399626.html

В Белгороде после атаки ВСУ повреждены 62 квартиры трех домов

В Белгороде после атаки ВСУ повреждены 62 квартиры трех домов - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде после атаки ВСУ повреждены 62 квартиры трех домов

Различные повреждения в Белгороде после атаки ВСУ зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:44

2024-05-12T14:44

2024-05-12T14:44

происшествия

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белгородский район

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Различные повреждения в Белгороде после атаки ВСУ зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "По разрушениям. В городе Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей. В Белгородском районе в поселке Дубовое пострадало 7 частных жилых домовладений, один многоквартирный дом, одна надворная постройка, 2 коммерческих объекта, линия электропередачи и 7 автомобилей, в селе Таврово – 3 частных домовладения, 3 автомобиля, один коммерческий объект, в селе Стрелецкое – один многоквартирный дом, в поселке Новосадовый – один автомобиль", - говорится в сообщении. Ранее Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.

https://ria.ru/20240111/obstrel-1920776434.html

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)