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В Белгороде после атаки ВСУ повреждены 62 квартиры трех домов
В Белгороде после атаки ВСУ повреждены 62 квартиры трех домов - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде после атаки ВСУ повреждены 62 квартиры трех домов
Различные повреждения в Белгороде после атаки ВСУ зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:44
2024-05-12T14:44
2024-05-12T14:44
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Различные повреждения в Белгороде после атаки ВСУ зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "По разрушениям. В городе Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей. В Белгородском районе в поселке Дубовое пострадало 7 частных жилых домовладений, один многоквартирный дом, одна надворная постройка, 2 коммерческих объекта, линия электропередачи и 7 автомобилей, в селе Таврово – 3 частных домовладения, 3 автомобиля, один коммерческий объект, в селе Стрелецкое – один многоквартирный дом, в поселке Новосадовый – один автомобиль", - говорится в сообщении. Ранее Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.
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Спасатели на месте трагедии в Белгороде объявляют минуты тишины, чтобы услышать пострадавших
Спасатели на месте трагедии в Белгороде объявляют минуты тишины, чтобы услышать пострадавших. Видео публикует МЧС.
2024-05-12T14:44
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происшествия, белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Белгороде после атаки ВСУ повреждены 62 квартиры трех домов
Гладков: в Белгороде после атаки ВСУ повреждены 62 квартиры трех жилых домов