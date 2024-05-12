https://ria.ru/20240512/belgorod-1945392961.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:28

2024-05-12T14:28

2024-05-12T14:30

белгород

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/spasateli-1945389512.html

белгород

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия