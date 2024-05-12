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В Белгороде развернули два ПВР после частичного обрушения дома - РИА Новости, 12.05.2024
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14:22 12.05.2024 (обновлено: 15:16 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945391909.html
В Белгороде развернули два ПВР после частичного обрушения дома
В Белгороде развернули два ПВР после частичного обрушения дома - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде развернули два ПВР после частичного обрушения дома
Два пункта временного размещения развернуты, еще два при необходимости организуют в Белгороде из-за ЧП с обрушением части дома, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:22
2024-05-12T15:16
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два пункта временного размещения развернуты, еще два при необходимости организуют в Белгороде из-за ЧП с обрушением части дома, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."В Белгороде развернули два пункта временного размещения. Сначала жителей привозят в пункт сбора, где они проходят первичную регистрацию, после доставляют в ПВР на автобусах. При необходимости организуют ещё два ПВР", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей.Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.
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белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Белгороде развернули два ПВР после частичного обрушения дома

В Белгороде развернули два пункта временного размещения после обрушения дома

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости
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Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два пункта временного размещения развернуты, еще два при необходимости организуют в Белгороде из-за ЧП с обрушением части дома, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
"В Белгороде развернули два пункта временного размещения. Сначала жителей привозят в пункт сбора, где они проходят первичную регистрацию, после доставляют в ПВР на автобусах. При необходимости организуют ещё два ПВР", - говорится в сообщении.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей.
Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде
Вчера, 14:53
 
БелгородОбрушение части дома в Белгороде после обстрелаПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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