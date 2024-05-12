https://ria.ru/20240512/belgorod-1945391909.html

В Белгороде развернули два ПВР после частичного обрушения дома

В Белгороде развернули два ПВР после частичного обрушения дома - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде развернули два ПВР после частичного обрушения дома

Два пункта временного размещения развернуты, еще два при необходимости организуют в Белгороде из-за ЧП с обрушением части дома, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:22

2024-05-12T14:22

2024-05-12T15:16

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два пункта временного размещения развернуты, еще два при необходимости организуют в Белгороде из-за ЧП с обрушением части дома, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."В Белгороде развернули два пункта временного размещения. Сначала жителей привозят в пункт сбора, где они проходят первичную регистрацию, после доставляют в ПВР на автобусах. При необходимости организуют ещё два ПВР", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей.Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)