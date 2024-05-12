https://ria.ru/20240512/belgorod-1945388185.html
Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде
Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде
Один из подъездов многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате удара ВСУ.
2024-05-12T14:00
2024-05-12T14:00
2024-05-12T14:01
происшествия
белгород
россия
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945386255_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63455d1b40f1959d69613918b4b152ad.jpg
Снаряд попал в жилой дом утром 12 мая. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Их число уточняются. В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт".
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945386255_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7651c90cb3acd72a873143a10e340f99.jpg
В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки
Один из подъездов многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате удара ВСУ. Снаряд попал в жилой дом утром 12 мая. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Их число уточняются. В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт".
2024-05-12T14:00
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, видео, видео
Происшествия, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Видео
Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде
Один из подъездов многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате удара ВСУ.