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Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
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14:00 12.05.2024 (обновлено: 14:01 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945388185.html
Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде
Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде
Один из подъездов многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате удара ВСУ.
2024-05-12T14:00
2024-05-12T14:01
происшествия
белгород
россия
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
видео
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Снаряд попал в жилой дом утром 12 мая. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Их число уточняются. В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт".
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353
60
353
60
В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки
Один из подъездов многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате удара ВСУ. Снаряд попал в жилой дом утром 12 мая. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Их число уточняются. В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт".
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происшествия, белгород, россия, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, видео, видео
Происшествия, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Видео
Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде
Один из подъездов многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате удара ВСУ.
2024-05-12T14:00
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Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде

Читать ria.ru в
Один из подъездов многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате удара ВСУ.
Снаряд попал в жилой дом утром 12 мая. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Их число уточняются. В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт".
 
ПроисшествияБелгородРоссияВооруженные силы УкраиныОбрушение части дома в Белгороде после обстрелаВидео
 
 
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