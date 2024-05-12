https://ria.ru/20240512/belgorod-1945388185.html

Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде

Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024

Разбор завалов после обрушения дома в Белгороде

Один из подъездов многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате удара ВСУ.

2024-05-12T14:00

2024-05-12T14:00

2024-05-12T14:01

происшествия

белгород

россия

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

видео

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945386255_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63455d1b40f1959d69613918b4b152ad.jpg

Снаряд попал в жилой дом утром 12 мая. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Их число уточняются. В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт".

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки Один из подъездов многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате удара ВСУ. Снаряд попал в жилой дом утром 12 мая. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Их число уточняются. В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт". 2024-05-12T14:00 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, россия, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, видео, видео