https://ria.ru/20240512/belgorod-1945383510.html
Посол Мирошник назвал теракт в Белгороде нарушением гуманитарного права
Посол Мирошник назвал теракт в Белгороде нарушением гуманитарного права - РИА Новости, 12.05.2024
Посол Мирошник назвал теракт в Белгороде нарушением гуманитарного права
Теракт в Белгороде - истеричный террористический акт, нарушение международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:37
2024-05-12T13:37
2024-05-12T13:58
белгород
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Теракт в Белгороде - истеричный террористический акт, нарушение международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Вот этот истеричный террористический акт, когда бьется по откровенно гражданскому сектору, - это и есть преступление, это и есть нарушение международного гуманитарного права", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live".Дипломат добавил, что исполнители, те, кто дает преступные приказы и принимает политические решения, "непременно будут на скамье подсудимых, если доживут".
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия
Посол Мирошник назвал теракт в Белгороде нарушением гуманитарного права
Посол Мирошник назвал обстрел Белгорода истеричным терактом
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Теракт в Белгороде - истеричный террористический акт, нарушение международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Вот этот истеричный террористический акт, когда бьется по откровенно гражданскому сектору, - это и есть преступление, это и есть нарушение международного гуманитарного права", - сказал Мирошник
в эфире "Соловьев Live".
Дипломат добавил, что исполнители, те, кто дает преступные приказы и принимает политические решения, "непременно будут на скамье подсудимых, если доживут".