https://ria.ru/20240512/belgorod-1945383510.html

Посол Мирошник назвал теракт в Белгороде нарушением гуманитарного права

Посол Мирошник назвал теракт в Белгороде нарушением гуманитарного права - РИА Новости, 12.05.2024

Посол Мирошник назвал теракт в Белгороде нарушением гуманитарного права

Теракт в Белгороде - истеричный террористический акт, нарушение международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:37

2024-05-12T13:37

2024-05-12T13:58

белгород

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Теракт в Белгороде - истеричный террористический акт, нарушение международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Вот этот истеричный террористический акт, когда бьется по откровенно гражданскому сектору, - это и есть преступление, это и есть нарушение международного гуманитарного права", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live".Дипломат добавил, что исполнители, те, кто дает преступные приказы и принимает политические решения, "непременно будут на скамье подсудимых, если доживут".

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369952.html

белгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

белгород, происшествия