https://ria.ru/20240512/belgorod-1945376075.html

Семнадцать пострадавших при ЧП в Белгороде направили в медорганизации

Семнадцать пострадавших при ЧП в Белгороде направили в медорганизации - РИА Новости, 12.05.2024

Семнадцать пострадавших при ЧП в Белгороде направили в медорганизации

Семнадцать пострадавших в Белгороде направлены в медицинские организации, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:10

2024-05-12T13:10

2024-05-12T14:00

белгород

происшествия

михаил мурашко

вячеслав гладков

госдума рф

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семнадцать пострадавших в Белгороде направлены в медицинские организации, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко."Семнадцать раненых сейчас направлены в медорганизации", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом обрушился весь подъезд. По факту обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным пресс-службы МЧС, после чрезвычайного происшествия удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369328.html

белгород

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Спасательные работы на месте обрушения подъезда в Белгороде после украинского обстрела МЧС показало видео спасательных работ на месте обрушения подъезда в Белгороде после украинского обстрела. 2024-05-12T13:10 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия, михаил мурашко, вячеслав гладков, госдума рф, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела