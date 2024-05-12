https://ria.ru/20240512/belgorod-1945376075.html
Семнадцать пострадавших при ЧП в Белгороде направили в медорганизации
Семнадцать пострадавших при ЧП в Белгороде направили в медорганизации - РИА Новости, 12.05.2024
Семнадцать пострадавших при ЧП в Белгороде направили в медорганизации
Семнадцать пострадавших в Белгороде направлены в медицинские организации, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:10
2024-05-12T13:10
2024-05-12T14:00
белгород
происшествия
михаил мурашко
вячеслав гладков
госдума рф
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семнадцать пострадавших в Белгороде направлены в медицинские организации, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко."Семнадцать раненых сейчас направлены в медорганизации", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом обрушился весь подъезд. По факту обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным пресс-службы МЧС, после чрезвычайного происшествия удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасательные работы на месте обрушения подъезда в Белгороде после украинского обстрела
МЧС показало видео спасательных работ на месте обрушения подъезда в Белгороде после украинского обстрела.
2024-05-12T13:10
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, михаил мурашко, вячеслав гладков, госдума рф, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Происшествия, Михаил Мурашко, Вячеслав Гладков, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Семнадцать пострадавших при ЧП в Белгороде направили в медорганизации
Мурашко: 17 пострадавших при обстреле Белгорода направили в медорганизации