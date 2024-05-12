https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369952.html
Минобороны раскрыло подробности украинского обстрела Белгорода
Минобороны раскрыло подробности украинского обстрела Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024
Минобороны раскрыло подробности украинского обстрела Белгорода
Киевский режим обстрелял Белгород ракетами комплекса "Точка-У" и снарядами РСЗО "Ольха" и Vampire, уничтожены шесть ракет и шесть снарядов РСЗО, фрагментами... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:39
2024-05-12T12:39
2024-05-12T13:58
белгород
россия
происшествия
обрушение части дома в белгороде после обстрела
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945365379_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_da2da22ff42fc0eab7e59eca1adab119.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Киевский режим обстрелял Белгород ракетами комплекса "Точка-У" и снарядами РСЗО "Ольха" и Vampire, уничтожены шесть ракет и шесть снарядов РСЗО, фрагментами одной из сбитых ракет поврежден жилой дом, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого мая около 11.40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе отражения атаки российскими средствами ПВО были уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха"."Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370097.html
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369328.html
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945365379_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0c9e4be09e7e4215b071a6e349ab613c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, россия, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Россия, Происшествия, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Минобороны раскрыло подробности украинского обстрела Белгорода
ВСУ при обстреле Белгорода использовали "Точку-У", "Ольху" и RM-70 "Вампир"