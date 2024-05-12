https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369952.html

Минобороны раскрыло подробности украинского обстрела Белгорода

Минобороны раскрыло подробности украинского обстрела Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024

Минобороны раскрыло подробности украинского обстрела Белгорода

Киевский режим обстрелял Белгород ракетами комплекса "Точка-У" и снарядами РСЗО "Ольха" и Vampire, уничтожены шесть ракет и шесть снарядов РСЗО, фрагментами... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:39

2024-05-12T12:39

2024-05-12T13:58

белгород

россия

происшествия

обрушение части дома в белгороде после обстрела

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945365379_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_da2da22ff42fc0eab7e59eca1adab119.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Киевский режим обстрелял Белгород ракетами комплекса "Точка-У" и снарядами РСЗО "Ольха" и Vampire, уничтожены шесть ракет и шесть снарядов РСЗО, фрагментами одной из сбитых ракет поврежден жилой дом, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого мая около 11.40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе отражения атаки российскими средствами ПВО были уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха"."Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370097.html

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369328.html

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, россия, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела