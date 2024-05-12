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Минобороны раскрыло подробности украинского обстрела Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024
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12:39 12.05.2024 (обновлено: 13:58 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369952.html
Минобороны раскрыло подробности украинского обстрела Белгорода
Минобороны раскрыло подробности украинского обстрела Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024
Минобороны раскрыло подробности украинского обстрела Белгорода
Киевский режим обстрелял Белгород ракетами комплекса "Точка-У" и снарядами РСЗО "Ольха" и Vampire, уничтожены шесть ракет и шесть снарядов РСЗО, фрагментами... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:39
2024-05-12T13:58
белгород
россия
происшествия
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Киевский режим обстрелял Белгород ракетами комплекса "Точка-У" и снарядами РСЗО "Ольха" и Vampire, уничтожены шесть ракет и шесть снарядов РСЗО, фрагментами одной из сбитых ракет поврежден жилой дом, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого мая около 11.40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе отражения атаки российскими средствами ПВО были уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха"."Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370097.html
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369328.html
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белгород, россия, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Россия, Происшествия, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Минобороны раскрыло подробности украинского обстрела Белгорода

ВСУ при обстреле Белгорода использовали "Точку-У", "Ольху" и RM-70 "Вампир"

© Фото : РИА НовостиНа месте обрушения подъезда в Белгороде
На месте обрушения подъезда в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : РИА Новости
На месте обрушения подъезда в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Киевский режим обстрелял Белгород ракетами комплекса "Точка-У" и снарядами РСЗО "Ольха" и Vampire, уничтожены шесть ракет и шесть снарядов РСЗО, фрагментами одной из сбитых ракет поврежден жилой дом, сообщили в Минобороны России.
"Двенадцатого мая около 11.40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.
На месте обрушения подъезда в Белгороде. Кадр видео
В Белгороде после обрушения части дома спасли 12 человек
Вчера, 12:40
Отмечается, что в ходе отражения атаки российскими средствами ПВО были уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха".
"Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", - уточнили в МО РФ.
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