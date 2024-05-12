https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369328.html

СК возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода

СК возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024

СК возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода

По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:34

2024-05-12T12:34

2024-05-12T13:58

происшествия

белгород

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. 12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.Добавляется, что по поручению председателя СК РФ Алескандра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370097.html

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369952.html

белгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела