https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369328.html
СК возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода
СК возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024
СК возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:34
2024-05-12T12:34
2024-05-12T13:58
происшествия
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. 12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.Добавляется, что по поручению председателя СК РФ Алескандра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370097.html
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369952.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
СК возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода
СК возбудил дело о теракте после обрушения подъезда в Белгороде из-за обстрела