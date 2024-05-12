https://ria.ru/20240512/belgorod-1945365135.html

СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ

СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024

СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Следственный комитет России расследует массированный обстрел Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:13

2024-05-12T12:13

2024-05-12T13:58

происшествия

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белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует массированный обстрел Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "По сообщению органов исполнительной власти, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВФУ... Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел примут необходимые меры к установлению всех лиц, причастных к совершению данных преступлений", - говорится в сообщении. В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела погибла женщина, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. В воскресенье Белгород снова подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945364191.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919184459.html

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Дарья Буймова

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