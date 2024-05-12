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СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 12.05.2024 (обновлено: 13:58 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945365135.html
СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ
СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024
СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Следственный комитет России расследует массированный обстрел Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:13
2024-05-12T13:58
происшествия
россия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует массированный обстрел Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "По сообщению органов исполнительной власти, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВФУ... Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел примут необходимые меры к установлению всех лиц, причастных к совершению данных преступлений", - говорится в сообщении. В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела погибла женщина, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. В воскресенье Белгород снова подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945364191.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919184459.html
россия
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происшествия, россия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ

СК расследует массированный обстрел Белгорода и района со стороны ВСУ

© РИА НовостиНа месте обрушения подъезда в Белгороде. Кадр видео
На месте обрушения подъезда в Белгороде. Кадр видео
© РИА Новости
На месте обрушения подъезда в Белгороде. Кадр видео
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует массированный обстрел Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"По сообщению органов исполнительной власти, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВФУ... Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел примут необходимые меры к установлению всех лиц, причастных к совершению данных преступлений", - говорится в сообщении.
На месте обрушения подъезда в Белгороде. Кадр видео
При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек
Вчера, 12:08
В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела погибла женщина, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.
В воскресенье Белгород снова подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Родители, закрывающие собой детей во время обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Родители закрывали собой детей во время обстрела в Белгороде
30 декабря 2023, 21:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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