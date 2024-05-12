https://ria.ru/20240512/belgorod-1945365135.html
СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ
СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024
СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Следственный комитет России расследует массированный обстрел Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:13
2024-05-12T12:13
2024-05-12T13:58
происшествия
россия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945362222_1:0:1269:713_1920x0_80_0_0_d4e02c5780dfb72923b51b2f6971d24c.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует массированный обстрел Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "По сообщению органов исполнительной власти, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВФУ... Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел примут необходимые меры к установлению всех лиц, причастных к совершению данных преступлений", - говорится в сообщении. В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела погибла женщина, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. В воскресенье Белгород снова подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945364191.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919184459.html
россия
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945362222_160:0:1111:713_1920x0_80_0_0_4e1bc385939e8f781d3be2c5260296ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ
СК расследует массированный обстрел Белгорода и района со стороны ВСУ