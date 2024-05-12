https://ria.ru/20240512/belgorod-1945348744.html
В Белгороде вновь зазвучали сирены воздушной тревоги
В Белгороде вновь зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде вновь зазвучали сирены воздушной тревоги
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:21
2024-05-12T10:21
2024-05-12T13:58
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945330181.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде вновь зазвучали сирены воздушной тревоги
В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили воздушную тревогу