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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
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09:21 12.05.2024 (обновлено: 13:58 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945342962.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась восемь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:21
2024-05-12T13:58
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась восемь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Губернатор объявлял об опасности в 9.07 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240511/povrezhdeniya-1945301853.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

© iStock.com / maxim_lysВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© iStock.com / maxim_lys
Вид на Белгород. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась восемь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Губернатор объявлял об опасности в 9.07 мск.
Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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