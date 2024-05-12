https://ria.ru/20240512/belgorod-1945342962.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась восемь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:21
2024-05-12T09:21
2024-05-12T13:58
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась восемь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Губернатор объявлял об опасности в 9.07 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240511/povrezhdeniya-1945301853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность