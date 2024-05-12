https://ria.ru/20240512/belgorod-1945332068.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T07:27
2024-05-12T07:27
2024-05-12T07:38
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/belgorodskaya_oblast-1945331929.html
белгород
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белгород, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгороде объявили ракетную опасность
Губернатор Гладков: в Белгороде и районе объявлена ракетная опасность