Рейтинг@Mail.ru
После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945330181.html
После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии
После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.05.2024
После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии
Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T06:58
2024-05-12T06:58
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела погибла женщина, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. "После вечернего массированного обстрела у нас пострадало 29 человек, 12, получив амбулаторную помощь, уже находятся дома, 17 человек находятся в больнице, один из них – ребенок. Две женщины в крайне тяжелом состоянии, врачи все делают для того, чтобы спасти их жизни, если будет возможность, в первую очередь, если позволит их состояние, конечно, будем стараться отправить их в Москву", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/artamonov-1945330091.html
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии

После атаки на Белгород 12 мая два человека находятся в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела погибла женщина, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Липецке отразили атаку БПЛА на инфраструктуру в промзоне
Вчера, 06:55
"После вечернего массированного обстрела у нас пострадало 29 человек, 12, получив амбулаторную помощь, уже находятся дома, 17 человек находятся в больнице, один из них – ребенок. Две женщины в крайне тяжелом состоянии, врачи все делают для того, чтобы спасти их жизни, если будет возможность, в первую очередь, если позволит их состояние, конечно, будем стараться отправить их в Москву", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала