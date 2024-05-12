https://ria.ru/20240512/belgorod-1945330181.html

После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии

После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.05.2024

После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии

Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T06:58

2024-05-12T06:58

2024-05-12T06:58

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела погибла женщина, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. "После вечернего массированного обстрела у нас пострадало 29 человек, 12, получив амбулаторную помощь, уже находятся дома, 17 человек находятся в больнице, один из них – ребенок. Две женщины в крайне тяжелом состоянии, врачи все делают для того, чтобы спасти их жизни, если будет возможность, в первую очередь, если позволит их состояние, конечно, будем стараться отправить их в Москву", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/artamonov-1945330091.html

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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины