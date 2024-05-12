https://ria.ru/20240512/belgorod-1945330181.html
После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии
После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.05.2024
После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии
Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T06:58
2024-05-12T06:58
2024-05-12T06:58
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела погибла женщина, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. "После вечернего массированного обстрела у нас пострадало 29 человек, 12, получив амбулаторную помощь, уже находятся дома, 17 человек находятся в больнице, один из них – ребенок. Две женщины в крайне тяжелом состоянии, врачи все делают для того, чтобы спасти их жизни, если будет возможность, в первую очередь, если позволит их состояние, конечно, будем стараться отправить их в Москву", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/artamonov-1945330091.html
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии
После атаки на Белгород 12 мая два человека находятся в крайне тяжелом состоянии