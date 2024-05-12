https://ria.ru/20240512/avtor-1945454842.html

Автор хита "Триста тридцать три" спел для матери погибшего бойца СВО

Автор хита "Триста тридцать три" спел для матери погибшего бойца СВО - РИА Новости, 12.05.2024

Автор хита "Триста тридцать три" спел для матери погибшего бойца СВО

Музыкант из Тамбова, автор хита спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин во время выступления в Луганске спел специально для матери погибшего в мае РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T20:37

2024-05-12T20:37

2024-05-12T20:37

специальная военная операция на украине

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

день победы

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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Музыкант из Тамбова, автор хита спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин во время выступления в Луганске спел специально для матери погибшего в мае бойца одну из любимых песен ее сына, передает корреспондент РИА Новости. "Выступал сегодня, подошла женщина, она не слышала выступления, сказала, что погиб сын в мае, но я не смог лично ей не спеть", - сказал Ванюшкин журналистам. Специально для женщины он исполнил свой хит, который оказался одной из любимых песен ее сына. Ванюшкин - подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне, сейчас ему 49 лет. После начала спецоперации поддерживал бойцов, возил на передовую гуманитарную помощь и выступал там с концертами. Прославился после выхода песни "Триста тридцать три", которая стала хитом СВО. Автор говорит, что написал эту песню за три минуты, а теперь её знает почти каждый боец. Команда "Триста тридцать три" у артиллеристов означает "Огонь", она появилась ещё во времена Первой мировой войны: "триста" – приготовиться, "тридцать" – натянуть шнур, "три" – огонь. После выхода хита Ванюшкин рассказывал, что ему и его супруге поступали угрозы с украинской стороны. Он предполагает, что противник следит даже за творчеством бойцов СВО и, видимо, песня "Триста тридцать три" их задела. Из этого Ванюшкин сделал вывод, что "какую-то свою задачу все-таки выполнил, пусть даже со своей гармошкой".

https://ria.ru/20240509/lnr-1944979327.html

https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945030845.html

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), день победы