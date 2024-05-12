https://ria.ru/20240512/avtor-1945454842.html
Автор хита "Триста тридцать три" спел для матери погибшего бойца СВО
Автор хита "Триста тридцать три" спел для матери погибшего бойца СВО - РИА Новости, 12.05.2024
Автор хита "Триста тридцать три" спел для матери погибшего бойца СВО
Музыкант из Тамбова, автор хита спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин во время выступления в Луганске спел специально для матери погибшего в мае РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T20:37
2024-05-12T20:37
2024-05-12T20:37
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Музыкант из Тамбова, автор хита спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин во время выступления в Луганске спел специально для матери погибшего в мае бойца одну из любимых песен ее сына, передает корреспондент РИА Новости. "Выступал сегодня, подошла женщина, она не слышала выступления, сказала, что погиб сын в мае, но я не смог лично ей не спеть", - сказал Ванюшкин журналистам. Специально для женщины он исполнил свой хит, который оказался одной из любимых песен ее сына. Ванюшкин - подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне, сейчас ему 49 лет. После начала спецоперации поддерживал бойцов, возил на передовую гуманитарную помощь и выступал там с концертами. Прославился после выхода песни "Триста тридцать три", которая стала хитом СВО. Автор говорит, что написал эту песню за три минуты, а теперь её знает почти каждый боец. Команда "Триста тридцать три" у артиллеристов означает "Огонь", она появилась ещё во времена Первой мировой войны: "триста" – приготовиться, "тридцать" – натянуть шнур, "три" – огонь. После выхода хита Ванюшкин рассказывал, что ему и его супруге поступали угрозы с украинской стороны. Он предполагает, что противник следит даже за творчеством бойцов СВО и, видимо, песня "Триста тридцать три" их задела. Из этого Ванюшкин сделал вывод, что "какую-то свою задачу все-таки выполнил, пусть даже со своей гармошкой".
https://ria.ru/20240509/lnr-1944979327.html
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945030845.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), день победы
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), День Победы
Автор хита "Триста тридцать три" спел для матери погибшего бойца СВО
Автор хита "Триста тридцать три" спел в Луганске для матери погибшего бойца СВО
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Музыкант из Тамбова, автор хита спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин во время выступления в Луганске спел специально для матери погибшего в мае бойца одну из любимых песен ее сына, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Выступал сегодня, подошла женщина, она не слышала выступления, сказала, что погиб сын в мае, но я не смог лично ей не спеть", - сказал Ванюшкин журналистам.
Специально для женщины он исполнил свой хит, который оказался одной из любимых песен ее сына.
Ванюшкин - подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН
в отставке, воевал в Чечне, сейчас ему 49 лет. После начала спецоперации поддерживал бойцов, возил на передовую гуманитарную помощь и выступал там с концертами. Прославился после выхода песни "Триста тридцать три", которая стала хитом СВО. Автор говорит, что написал эту песню за три минуты, а теперь её знает почти каждый боец.
Команда "Триста тридцать три" у артиллеристов означает "Огонь", она появилась ещё во времена Первой мировой войны: "триста" – приготовиться, "тридцать" – натянуть шнур, "три" – огонь.
После выхода хита Ванюшкин рассказывал, что ему и его супруге поступали угрозы с украинской стороны. Он предполагает, что противник следит даже за творчеством бойцов СВО и, видимо, песня "Триста тридцать три" их задела. Из этого Ванюшкин сделал вывод, что "какую-то свою задачу все-таки выполнил, пусть даже со своей гармошкой".