https://ria.ru/20240512/ataka-1945457535.html

В Курской области семь человек пострадали при атаке дрона

В Курской области семь человек пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 12.05.2024

В Курской области семь человек пострадали при атаке дрона

Пять человек ранены у села Волфино Курской области при атаке дрона, женщина и ребенок ранены при обстреле поселка Теткино, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:09

2024-05-12T21:09

2024-05-12T21:09

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793373176_0:14:639:373_1920x0_80_0_0_951d52d85cdd6e32c6c5bf87a3e7b41d.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пять человек ранены у села Волфино Курской области при атаке дрона, женщина и ребенок ранены при обстреле поселка Теткино, сообщается в Telegram-канале правительства региона. "Вблизи села Волфино Глушковского района с украинского дрона сброшено четыре взрывных устройства на работников одного из местных сельхозпредприятий, проводивших полевые работы. Ранения получили пять человек. Они были доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что также повреждены два трактора, манипулятор и легковой автомобиль. "В поселке Теткино во время недавнего обстрела были ранены 35-летняя женщина и 10-летний ребёнок. Им оказывается первая медицинская помощь, в ближайшее время они будут доставлены в районную больницу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html

курская область

глушковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, глушковский район