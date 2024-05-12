https://ria.ru/20240512/ataka-1945457535.html
В Курской области семь человек пострадали при атаке дрона
В Курской области семь человек пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 12.05.2024
В Курской области семь человек пострадали при атаке дрона
Пять человек ранены у села Волфино Курской области при атаке дрона, женщина и ребенок ранены при обстреле поселка Теткино, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:09
2024-05-12T21:09
2024-05-12T21:09
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пять человек ранены у села Волфино Курской области при атаке дрона, женщина и ребенок ранены при обстреле поселка Теткино, сообщается в Telegram-канале правительства региона. "Вблизи села Волфино Глушковского района с украинского дрона сброшено четыре взрывных устройства на работников одного из местных сельхозпредприятий, проводивших полевые работы. Ранения получили пять человек. Они были доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что также повреждены два трактора, манипулятор и легковой автомобиль. "В поселке Теткино во время недавнего обстрела были ранены 35-летняя женщина и 10-летний ребёнок. Им оказывается первая медицинская помощь, в ближайшее время они будут доставлены в районную больницу", - добавляется в сообщении.
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курская область
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происшествия, курская область, глушковский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район
В Курской области семь человек пострадали при атаке дрона
В Курской области семь человек, включая ребенка, ранены при атаке дрона